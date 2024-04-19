مردم پیشوا در حمایت از عملیات سپاه علیه اسراییل راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار پیشوا، ظهر جمعه و در پی عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» علیه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، پس از اقامه نماز جمعه به امامت حسینی میر امینی امام جمعه، نمازگزاران به منظور اعلام حمایت از حرکت قهرمانانه رزمندگان اسلام و در رأس آن‌ها نیروهای نظامی کشورمان علیه رژیم جعلی صهیونیستی و در جهت محکومیت دوباره جنایات این خون‌خوارترین انسان‌های تاریخ، از حرم حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) تا میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی کردند.‌

بر اساس این گزارش این راهپیمایی با حضور سید محمد حسینی میر امینی امام جمعه، ابراهیم تاجیک نوری فرماندار، خیراندیش فرمانده سپاه شهرستان، مسئولین شهرستانی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و آحاد مردم ولایت مدار شهرستان پیشوا برگزار شد.

گفتنی است که این راهپیمایی پرشور در حمایت از پاسخ قاطع و قانونی سپاه پاسداران به رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل در حمله کنسولگری ایران در سوریه و شهادت سرداران سپاه اسلام صورت گرفت و مردم انقلابی شهرستان با شعارهای کوبنده «مرگ بر اسرائیل» و «سپاه انقلابی تشکر، تشکر» حمایت قاطع خود را از این اقدام شجاعانه و مقتدرانه دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دادند.