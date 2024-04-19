فاضلاب و بیمارستان مطالبه جدی مردم مرودشت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی خاوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرودشت ابتدا با اشاره به مهمترین مطالبات مردم این شهرستان گفت: با توجه به وسعت و جمعیت شهرستان مرودشت و رجوع مردم شهرهای اطراف به این شهر برای درمان و کار و …، بیمارستان دوم مرودشت مطالبه جدی مردم است.

وی افزود: بیمارستان شهید مطهری مرودشت به عنوان بیمارستان قطب شمال فارس پذیرش بیماران زیادی را بر عهده دارد که گاه با کمبودهایی مواجه است و احداث بیمارستان دوم این شهر مطالبه جدی مردم است.

خطیب جمعه مرودشت گفت: رفع مشکلات زیست محیطی و مهم‌تر از همه حل مساله فاضلاب مرودشت که رفع این معضل باعث جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، ارتقای بهداشت و استفاده دوباره از آب در صنعت می‌شود نیز باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

حجت الاسلام مصطفی خاوری در ادامه با اشاره به مسائل منطقه خاطرنشان کرد: عملیات وعده صادق نمایش اقتدار ما و ضربه‌ای کاری به دشمن صهیونیستی بود که تصور می‌کرد هیچکس نمی‌تواند با آنها درگیر شود.

خاوری افزود: علاوه بر این عملیات وعده صادق که رمز پیروزی آن ایمان پاسداران و تلاش و مبارزه با دشمنان خدا بود هیمنه این رژیم پوشالی و جنایتکار و غاصب را درهم فرو ریخت و عزت و احترام ایران در منطقه و جهان را دوچندان نموده و مردم همه کشورها را خوشحال کرد.