به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه فاضل پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سنجش نوآموزان در بدو ورود بهنظام آموزشی، اظهار کرد: اولین گام در مسیر علمآموزی، سنجش دقیق و اصولی نوآموزان است تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان، برنامهریزی آموزشی مناسب برای هر دانشآموز صورت گیرد.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر تعدادی از نواحی و مناطق استان در شیفت بعدازظهر نسبت به سنجش نوآموزان اقدام میکنند، از نواحی و مناطق استان اصفهان خواست تا با تشویق و ترغیب فرزندان خود، زمینه حضور آنان در این فرایند مهم را فراهم کنند.
فاضل در ادامه به اجرای طرح شهید محمود وند در قالب انسداد مبادی بیسوادی اشاره کرد و گفت: این طرح باهدف شناسایی و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل در حال اجرا است و خوشبختانه وضعیت استان در این زمینه قابلقبول است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تأکید بر ضرورت پیگیری جدیتر این طرح توسط مدیران مدارس، خاطرنشان کرد: با تلاش و اهتمام همگانی، میتوانیم گامی مؤثر در جهت ریشهکنکردن مبادی بیسوادی در استان برداریم.
وی همچنین به موضوع نظام دوری بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: پس از چند سال غفلت از این موضوع، از سال گذشته مجدداً پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
فاضل با بیان اینکه در سال گذشته ۳۶ درصد مدارس استان نظام دوری را اجرایی کردند، اظهار امیدواری کرد: در سال جاری شاهد افزایش تعداد این مدارس خواهیم بود.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پایان به برگزاری آزمون استخدامی معلمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۳۸۰۰ نفر ارزیابی خواهند شد تا بهعنوان معلم وارد کلاس درس شوند و در مرحله اول این طرح بیش از ۹۰۰۰ نفر پذیرش خواهند شد.
وی با اشاره به درنظرگرفتن ۶۰ حوزه ارزیابی برای برگزاری این آزمون، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری هر چهبهتر این آزمون اندیشیده شده است.
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