عملیات «وعده صادق» هیمنه اسراییل و غرب را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر قزوین با تاکید بر لزوم رعایت تقوا اظهار کرد: اصلی ترین دل‌مشغولی انسان ها باید دین، ایمان و اخلاق باشد تا بتوانیم با رعایت تقوای الهی به حیات طیبه برسیم.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع حال حاضر برای مردم دنیا وجود رژیم منحوس صهیونیستی است، افزود: تاکید امام بر اینکه رژیم اسرائیل باید از بین برود به معنای یک دستور قرآنی است.

امام جمعه قزوین بیان کرد: نابودی اسرائیل فقط برای این رژیم نیست بلکه همه حامیان آن و کسانی که باعث شکل گیری این رژیم شده و این پادگان نظامی را به جان مستضعفان و مردم مظلوم انداختند نیز باید از میان بروند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های اسرائیلی به شکست سنگین خود اعتراف کرده‌اند، ادامه داد: اسرائیلی‌ها در درون خود نیز به اختلاف خورده‌اند و در دنیا نیز نهضت نفرت از اسرائیل راه انداخته شده است.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه عملیات وعده صادق برکات بسیاری برای ما داشته است، ادامه داد: شکست هیمنه آمریکا، اسرائیل و غربی‌ها از نتایج بزرگ این عملیات صادق است.

وی با اشاره به اینکه عملیات وعده صادق معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تغییر داد، اضافه کرد: با این عملیات تمام کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه و تمام کشورهای دنیا فهمیدند که اگر بخواهند ارتباطشان را با رژیم صهیونیستی ادامه بدهند باید خودشان را با جمهوری اسلامی هماهنگ کنند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه امروز شرایط منطقه تغییر کرده است، ادامه داد: قلب ملت‌های مستضعف از نفرت نسبت به صهیونیست‌ها پر شده است.

وی با بیان اینکه عملیات وعده صادق باعث ایجاد اتحاد، انسجام ملی، وحدت و همدلی آحاد مردم ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد، تاکید کرد: خیلی از اختلافات داخلی با این عزت و اقتداری که به وجود آمده از بین می‌رود.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه این عملیات باعث تثبیت جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار و محور ظلم ستیزی در منطقه شد، اضافه کرد: این عملیات محبت و احترام همه ظلم ستیزان عالم نسبت به مردم ایران را افزایش داد.

وی با بیان اینکه عملیات وعده صادق باعث شادی دل مردم مظلوم دنیا از جمله مردم و کودکان مظلوم فلسطین شد، گفت: تشدید اختلافات داخلی بین سران داخلی رژیم از دیگر دستاوردهای این اقدام بزرگ بود.

امام جمعه قزوین با اشاره به فرارسیدن روز بزرگداشت سعدی اظهار کرد: رساله‌های پایان نامه‌ای و دکترای دانشگاه‌های ما باید رنگ حماسه ضد صهیونیستی به خود بگیرند.

آیت الله عابدینی در پایان با اشاره به فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: امروز شاهد ثمرات پر از خیر و برکت سپاه پاسداران هستیم.