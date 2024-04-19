پاسخ ایران به اسراییل موفقیت راهبردی بزرگ بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی باید تنبیه می‌شد عنوان کرد: بعد از ۷۵ سال جنایت و غصب و کشتار انسان‌های بیگناه توسط این رژیم غاصب، اولین بار بود که حمله‌ای در نوع خود بی نظیر و تاریخی توسط ایران اسلامی انجام گرفت و ابهت پوشالی اسرائیل و حامیانش را در هم کوبید.

وی با بیان اینکه حدود سی و چهار هزار نفر تا کنون در غزه کشته شدند، گفت: رژیم صهیونیستی به طور وحشیانه خانه و کاشانه مردم بی گناه را مورد تهاجم قرار می‌دهد و همه ما شاهدیم که کودکان و زنان بسیاری در این جنگ کشته یا قطع عضو شدند و این نشان از خوی وحشیگری این رژیم دارد.

خطیب جمعه یاسوج با اشاره به اینکه باید مقابل این سگ حار ایستاد، تاکید کرد: آنها به کنسولگری ایران حمله کردند و جمهوری اسلامی ایران باید پاسخ دندان شکنی به این رژیم منحوس می‌داد که به مراتب پاسخ ایران هم تاریخی و دندان شکن بود.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی دو هفته به اسرائیل مهلت داد، عنوان کرد: طی این دو هفته مردم اسرائیل در پناهگاه‌ها به سر می‌بردند به گونه‌ای که اظهار می‌کردند که کاش ایران حمله می‌کرد تا از این ترس خلاص می‌شدیم.

آیت الله حسینی گفت: همه کشورهای غربی برای دفاع از اسرائیل تدابیر نظامی خودشان را به میدان آوردند و در واقع ایران هل من المبارز طلبید.

امام جمعه یاسوج افزود: باید پهپادهای ایران از عراق و اردن از همه لایه‌های دفاعی عبور می‌کردند و این یعنی تقریباً تا پنج ساعت آسمان اسرائیل در اختیار ایران بود.

وی ادامه داد: نتانیاهو از ترس خود با یک فروند هواپیما به پناهگاه فرار کرد و همه شاهد بودیم موشک‌های ایران به اهداف خود در فرودگاه مورد نظر ایران در اسرائیل اصابت کردند و تمام دنیای کفر و نفاق بعد از این حمله به لرزه در آمد.

آیت الله سید نصیر حسینی با تاکید بر اینکه ایران قصد کشتار مردم اسرائیل را ندارد، گفت: ایران هدفی جز ادب کردن اسرائیل و حامیانش را نداشت که این کار را به صورت تاریخی انجام داد و بدون شک تاریخ از این شجاعت با قرن‌ها یاد خواهد کرد.

وی گفت: درود می‌فرستیم به برادران سپاه و بر مهندسانی که این تجهیزات و تسلیحات را برای حفاظت از ایران اسلامی ساختند، چرا که آنها برای اسلام افتخار آفریدند.

خطیب جمعه شهر یاسوج با بیان اینکه این یک درس برای تنبیه و هشدار به رژیم صهیونیستی بود، گفت: بدون شک اقدامات بعدی ایران در صورت خطای اسرائیل بسیار گسترده‌تر خواهد بود.

آیت الله حسینی با بیان اینکه اسرائیل با فرافکنی رسانه‌ای در صدد بازگرداندن آبروی از دست رفته خود است، اضافه کرد: صدای انفجار در اصفهان یک صدای عادی بود و هیچ اتفاقی دشمن شادکنی رخ نداد و باید گفت که اسرائیل نفس‌های آخر را می‌کشد.

وی به تشکیل سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: تشکیل سپاه پاسداران تدبیر بزرگی از سوی امام راحل بود که الان نتایج آن را در قدرت نظامی و موشکی می‌بینیم.