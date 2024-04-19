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۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۴۳

راهپیمایی مردم ایلام برای قدرشناسی از عملیات غرورآفرین سپاه

راهپیمایی مردم ایلام برای قدرشناسی از عملیات غرورآفرین سپاه

ایلام- راهپیمایی مردم انقلابی ایلام در حمایت از عملیات تنبیهی و افتخار آمیز سپاه پاسدران انقلاب اسلامی از مصلای امام خمینی تا چهار راه مادر برگزار شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، قشرهای مختلف مردم به ویژه نسل نوجوان و جوان در راهپیمایی عملیات غرورآفرین و مقتدرانه سپاه با سردادن شعار سپاه انقلابی تشکر تشکر از اقدام قاطعانه و شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موشک باران پایگاه‌های نظامی صهیونیست قدردانی کردند.

مردم انقلابی ایلام در این راهپیمایی که از مصلای امام خمینی شهر ایلام تا چهار راه مادر ادامه دارد با سردادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم پلید و کودک کش صهیونیستی در نوار غزه به جهانیان ابراز کردند و سکوت خفت بار مجامع بین المللی و حقوق بشر از جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

راهپیمایی باشکوه حمایت از شیرمردان نظامی کشور در شهرستان‌های استان هم برگزار شد.

کد مطلب 6082732

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