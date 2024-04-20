دغدغه مندان مسائل فرهنگی نباید نسبت به فضای مجازی بی تفاوت باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی احمدی در نشست با تعدادی از فعالان فضای مجازی استان قزوین اظهار کرد: فعالان فضای مجازی باید همه توان خود را در انتشار و تولید محتوای دو فریضه‌ی الهی امر به معروف و نهی از منکر در شبکه‌های اجتماعی به کار بگیرند.

وی عنوان کرد: زیست نسل جدید در فضای مجازی و رسانه است و در این خصوص دغدغه مندان مسائل فرهنگی، مبانی اسلامی و دستورات الهی نباید نسبت به این فضا بی تفاوت باشند و تخصص، توانایی و امکانات خود را در تولید محتوای فرهنگی، اسلامی و ترویج فریضتین بزرگ الهی به کار ببرند.

حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: بهترین راه حل برای تولید و انتشار محتوای اسلامی در شرایط موجود بدون در نظر گرفتن مشکلات و موانع ضمن آگاهی سازی و جلوگیری از انحطاط اخلاقی در آینده، جذب نسل جوان و انتقال پیام دین به آنهاست.

وی اضافه کرد: دشمن در فضای مجازی و رسانه‌ها در حال برنامه ریزی گسترده برای نابودی فرهنگ غنی مردم متدین، برهم ریزی نظم، ایجاد یأس و نا امیدی در جوانان با پخش اخبار کذب دارد و در این خصوص باید با انتشار هرگونه اخبار نادرست و مطالبه گری در فضای مجازی خارج از چهارچوب قانون که موجب تحریک جامعه می‌شود به عنوان یک منکر اجتماعی برخورد کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین در پایان تاکید کرد: این ستاد در نظر دارد با همفکری و هم افزایی فعالان عرصه مجازی و رسانه مجموعه‌ای در شبکه‌های مجازی برای قشر بانوان در حوزه‌ مسائل فرزندآوری، روان شناسی، پزشکی، تربیت فرزند، شبهات دینی، حجاب و امور مربوط به بانوان به طور تخصصی با استفاده از ظرفیت‌های موجود راه اندازی نماید تا فعالان این حوزه به طور منسجم به تولید و انتشار محتوا برای جامعه هدف بپردازند.