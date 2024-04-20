انتخاب رشته دوره دکتری سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند، از امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه آغاز و تا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

مرکز سنجش، پذیرش وفارغ التحصیلی، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت کنند. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند.

داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور وکد ملی اقدام به ورود به سامانه نموده وپس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته/محل های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.