مشکلات ۲۶۷ واحد تولیدی استان سمنان رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی در پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان که ظهر دوشنبه در استانداری سمنان تشکیل جلسه داد، تاکید کرد: این کارگروه در سال گذشته مجموعاً ۷۳ جلسه تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه در کنار استانداری و صمت، جهاد کشاورزی، بانک‌ها، اقتصاد و دارایی و… عضو کارگروه رونق تولید و رفع موانع هستند، افزود: در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان طی سال قبل مشکلات ۲۶۷ واحد تولیدی رسیدگی شد.

رئیس سازمان صمت استان سمنان تاکید کرد: مشکلات و موانع تولید واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی استان شامل واحدهای صنعتی و معدنی، کشاورزی، گردشگری و اصناف تولیدی در کارگروه رونق تولید و رفع موانع استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

احمدی با بیان اینکه ۲۰ درصد مصوبات ستاد رفع موانع و رونق تولید استان سمنان در سال گذشته مربوط به تأمین مالی و تسهیلات بانکی بوده است، گفت: واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد از مصوبات این کارگروه در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور زیربنایی بوده است، تاکید کرد: مشکلات مرتبط با زمین، تملیک زمین، توسعه بخش‌های تولیدی و… در این زمره بوده است.

رئیس سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه سه درصد از مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید استان در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور مالیاتی بوده است، تاکید کرد: سه درصد مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه کارگری و مسائل آن بوده است.

احمدی بیان کرد: ۷۵ درصد از کل مصوبات ستاد رونق تولید و رفع موانع استان در سال ۱۴۰۲ تا کنون عملیاتی شده و ۲۵ درصد دیگر در دست اجرا است.