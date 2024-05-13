بالاترین رقم پاداش مدال المپیک چقدر است/ مقایسه ایران و چند کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس از ۵ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ (۲۶ ژوئیه تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴) به میزبانی کشور فرانسه برگزار می‌شود.

کسب مدال المپیک افتخار بزرگی برای هر کشوری است و المپیک امروزه دیگر یک رویداد صرفاً ورزشی نیست و به نوعی مکملی برای دیپلماسی و سیاست کشورها تبدیل شده است و به همین دلیل پاداش‌های ویژه ای در بسیاری از کشورها برای قهرمانان المپیک در نظر گرفته شده تا با این کار هم به وضعیت مالی ورزشکاران رسیدگی شود و هم به این شکل از زحمات آنها تقدیر شده باشد.

در ایران و در جریان سی و دومین نشست اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک به ریاست محمود خسروی وفا پاداش مدال آوران یکی از موضوعات مورد بحث بود. بر این اساس مصوب شد که طلایی‌ها ١٠ میلیارد تومان (حدود ۱۶۰ هزار دلار) پاداش بگیرند، این پاداش برای نقره‌ای‌ها ۴ میلیارد تومان است و برنزی‌ها ٢ میلیارد تومان پاداش می‌گیرند.

فرانسه به عنوان میزبان المپیک ۲۰۲۴ به برنده مدال طلای المپیک ۷۳ هزار دلار پرداخت می‌کند در حالی که این رقم برای المپیک توکیو ۶۰ هزار دلار بود. مدال نقره ۴۰ هزار دلار و مدال برنز هم ۲۰ هزار دلار پاداش دریافت خواهد کرد.

آمریکا که به طور سنتی بیشترین مدال‌ها را به دست می‌آورد، حدود ۳۲۰۰۰ دلار به قهرمانان خود پرداخت خواهد کرد. همچنین به دارنده مدال نقره ۲۵ هزار دلار و به برنده مدال برنز ۱۵ هزار دلار پرداخت می‌کند.

سنگاپور و تایوان قصد دارند پاداش بیشتری را برای قهرمانان المپیک هزینه کنند و قرار است به برنده‌های مدال طلای المپیک حدود ۷۰۰ هزار دلار پرداخت نمایند.

انگلستان به شیوه‌ای دیگر از مدال‌آوران خود تجلیل خواهد کرد و به تمام ورزشکارانی که در ادوار مختلف موفق به کسب مدال شده‌اند سالانه ۳۵ هزار دلار پرداخت می‌کند.

مصر هم از جمله کشورهایی است که قرار است پاداش بسیار بالایی را به طلاآوران کاروان خود اهدا کند. رئیس کمیته ملی المپیک مصر اخیراً اعلام کرده است جایزه برنده مدال طلا در المپیک پاریس ممکن است به ۵ میلیون دلار برسد.

امارات هم پاداش حدود ۵۰۰ هزار دلاری را برای برنده مدال طلا در نظر گرفته است و به برنده مدال نقره حدود ۳۰۰ هزار و به برنده مدال برنز حدود ۲۰۰ هزار دلار پرداخت خواهد کرد.

فدراسیون جهانی دوومیدانی هم اخیراً در بیانیه‌ای اعلام کرد برای نخستین بار به مدال‌آوران طلا در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس مبلغ ۵۰ هزار دلار پرداخت خواهد کرد تا از نقش ورزشکاران در رشد و توسعه این رشته ورزشی قدردانی شود.

میزان پاداش به قهرمانان المپیک در کشورهای مختلف به شرح زیر است: (برگرفته از مجله Forbes)

هنگ کنگ: ۶۴۲ هزار دلار

ترکیه: ۳۸۳ هزار دلار

مالزی: ۲۳۸ هزار دلار

ایتالیا: ۲۰۱ هزار دلار

قبرس: ۱۶۸ هزار دلار

لتونی: ۱۵۹ هزار دلار

مجارستان: ۱۵۶ هزار دلار

لیتوانی: ۱۴۳ هزار دلار

بلغارستان: ۱۴۳ هزار دلار

کزوو: ۱۲۳ هزار دلار

استونی: ۱۱۰ هزار دلار

جمهوری چک: ۱۱۰ هزار دلار

اسلوونی: ۸۴ هزار دلار

فرانسه: ۷۳ هزار دلار

اسلوواکی: ۵۶ هزار دلار

فنلاند: ۵۶ هزار دلار

کره جنوبی: ۵۲ هزار دلار

سوئیس: ۴۳ هزار دلار

آمریکا: ۳۷ هزار دلار

هلند: ۳۴ هزار دلار

نیوزلند: ۲۶ هزار دلار

آلمان: ۲۲ هزار دلار

اتریش: ۱۹ هزار دلار

کانادا: ۱۶ هزار دلار

استرالیا: ۱۴ هزار دلار