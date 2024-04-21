مسیر دسترسی به ورزشگاه یادگار امام (ره) اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس فاتح در نشست بررسی مسیر دسترسی ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای سهولت رفت و آمد تماشاگران فوتبال، باید اقدامات لازم در این خصوص توسط عوامل مرتبط صورت گیرد.

وی افزود: تلاش برای جذب اعتبارات تخصیص یافته توسط دولت مردمی در دور اول سفر ریاست محترم جمهور به آذربایجان‌شرقی در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار تبریز بر بهسازی مسیر دسترسی این ورزشگاه تاکید کرد و گفت: زیرسازی، آسفالت‌ریزی اساسی و همچنین تأمین روشنایی مسیر از جمله اقداماتی است که باید سریعاً توسط عوامل مرتبط صورت گیرد.

فاتح با اشاره به احداث پارکینگ‌های استاندارد برای خودروهای شهروندان در ورزشگاه یادگار امام (ره)، تصریح کرد: به منظور رفاه حال تماشاگران، احداث چندین پارکینگ استاندارد در محوطه این ورزشگاه یکی از ضروریات حال حاضر است که باید در اولویت کاری قرار گیرد.