به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علیمراد یوسفی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران رسانه‌های استان قزوین اظهار کرد: سپاه پاسداران در کنار نظام جمهوری اسلامی که خود یک شگفتی بود با تدبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی تشکیل شد.

وی با بیان اینکه سپاه به تناسب نیاز کشور بروزرسانی شده است افزود: بروز رسانی‌های پر سرعت این نهاد مقدس باعث شد ظرف این ۴۵ سال بخشی از ابعاد شگفتی ساز این نهاد روشن و مشخص شود.

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر (عج) قزوین ادامه داد: در اصل سپاه برای جنگ طراحی و تأسیس نشده بود اما با وقوع جنگ بروزرسانی شده و آرایش جنگی به خود گرفت و این بروزرسانی بعث شد دفاع مقدس با سربلندی خاتمه یافته و توفیقاتی به دست بیاوریم که دشمنان متوجه شوند راه پیروزی بر ملت ایران بسته است

وی تاکید کرد: بعد از دفاع مقدس با بروزسانی سازندگی روبرو شد و در کوتاه مدت آرایش و ساختار سازندگی به خود گرفت و توانست در سازندگی کشور نقش مهمی ایفا کند.

حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: سپاه پاسداران امروز در عملیات وعده صادق از دستاوردهای دهه هشتاد خود استفاده کرده و از دستاوردهای دهه نود استفاده نکرده است.

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر (عج) قزوین بیان کرد: با موفقیتی که سپاه در عملیات وعده صادق بدست آورد دنیا و مخصوصاً دشمنان ما متوجه تغییر موازنه قدرت شده‌اند.

وی در پایان با بیان اینکه امروز در منطقه دست برتر داریم و دشمن به خوبی به این نکته پی برده است، یادآور شد: عملیات وعده صادق ترکیب بی نظیری از حمله‌های سایبری، موشکی و پهبادی بود.