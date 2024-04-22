بلاتکلیفی بودجه شهرداری کرمانشاه در ۱۷۵اُمین جلسه شورای شهر

خبرگزاری مهر، گروه استانها - سمیه نوری: در پی برگزاری یکصد و هفتاد و پنجمیم جلسه شورای شهر کرمانشاه برای نخستین بار نادر نوروزی شهردار کرمانشاه با دعوت اعضای شورای شهر در این جلسه حضور پیدا کرد که این جلسه پس از مدتها لغو و کنسلی پی در پی با حضور ۱۰ عضو شورا و تنها غیبت یک عضو از این شورا به حد نصاب رسید و جلسه به طور رسمی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
۱۷۵ اُمین جلسه شورای شهر کرمانشاه با هدف رسیدگی به لایحه دو فوریتی اصلاح بودجه ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ظهر شنبه آغاز شد که در ابتدای این جلسه خسرو زر افشانی رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اشاره به لایحه اصلاحیه ارجاع داده شده از سوی شهرداری به انحرافات و عدم مغایرتهای موجود در آن اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ تنها ۵۰ درصد از بودجه شهرداری تحقق یافته بنابراین شهرداری لایحه بودجه خود را به شورای شهر ارسال کرده و در روند رسیدگی آن به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده سه نفر از اعضای این شورا نسبت به لایحه ایرادات و انتقاداتی را مطرح کردند که شرح این ایرادات در خصوص عدم دریافت مجوز شهرداری برای صرف هزینههای فرهنگی بوده چرا که با اضافه شدن تبصره ۱۱ بودجه به دفترچه در سال گذشته شهرداری باید برای صرف این هزینهها از شورای شهر مجوز لازم را دریافت میکرده اما این کار را نکرده است.
رئیس شورای شهر کرمانشاه به لزوم توضیحات قانع کننده توسط شهرداری کرمانشاه در راستای عدم دریافت مجوز برای هزینههای فرهنگی، تصریح کرد: شهردار کرمانشاه اذعان دارد که تبصره اضافه شده به دفترچه بودجه بندی سال ۱۴۰۲ پس از تصویب دفترچه بودجه و بودجه کلی اضافه شده این در حالی است که با بررسی دفترچه ارسال شده به شهرداری، فرمانداری، بایگانی دبیرخانه شورای شهر این موضوع مطرح شده و به امضا رسیده است.
زرافشانی ادامه داد: چنانچه اعتراضی از جانب شهرداری در این حوزه و تبصره یازده بوده باید در همان زمان مطرح میشد با این حال چنانچه سه عضو اعتراض کننده از توضیحات شهردار بابت هزینههای سازمان فرهنگی و مستندات مربوط به کارهای فرهنگی، اجتماعی قانع نشوند این مصوبه به رأی گذاشته میشود و اگر توسط یک سوم اعضا رأی نیاورد استیضاح شهردار در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی همچنین به عدم مغایرت بودجههای صرف شده در شهرداری و میزان تحقق آنها اشاره و تاکید کرد: در لایحه اصلاحیه ارائه شده در زمینه بودجه ۱۴۰۲ برخی هزینههای مطرح شده انحرافاتی را شاهد هستند که بر همین اساس باید توسط کمیسیون مربوطه بررسی لازم انجام شود.
رئیس شورای شهر کرمانشاه در استره به برخی از هزینههای صرف شده توسط شهرداری، گفت: هزینه و بودجه تخصیص یافته در بودجه سال ۱۴۰۲ برای تأمین مواد غذایی ۱۹ میلیارد تومان تعریف شده در حالی که در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مبلغ ۲۹ میلیارد تومان اعلام شده که باید بررسی شود.
زر افشانی خاطر نشان کرد: دیگر هزینههای فرهنگی شهرداری در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۲ شامل ۲۷ میلیارد تومان هزینههای متفرقه، ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی، ۱۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان هزینه برگزاری همایشها ونمایشگاهها و ۶۴ میلیارد تومان هزینه بازدیدهای پیش بینی نشده شهردار آمده است.
وی ادامه داد: هزینه طرح ایجاد شبکه روشنایی بیش از ۳۴ میلیارد تومان، هزینه خرید هدایا ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده اما نکته مهم آن است که در دفترچه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۵.۵ میلیارد تومان نیز برای هزینه تشریفات اعلام شده بوده که با توجه میزان تحقق در نظر گرفته شده برای آن باید به سه میلیارد تومان هزینه میرسید در حالی که اکنون هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که باید همه این هزینه توسط کمیسیون برنامه ریزی شورا بررسی شود.
زر افشانی متذکر شد: در بودجه ۱۴۰۲ برای پروژههای اقتصادی مشارکتی مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تعریف شده که از این میزان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده در حالی که پروژههای مهمی همچون شهربازی همچنان تعطیل هستند و یا در جایی دیگر از ردیف بودجه مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان برای آسفالت لحاظ شده اما در متن لایحه اصلاحیه این رقم به ۷۵ میلیارد تومان کاهش یافته و همین امر و عدم رسیدگی نارضایتی شهروندان را هم به همراه داشته است.
وی اشارهای نیز به بدهیهای شهرداری داشت و تاکید کرد: شهرداری کرمانشاه در حالی که سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی بانگی دارد در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و تأمین و بازپرداختی برای این بدهیهای بانکی در بودجه لحاظ نشده است.
رئیس شورای شهر کرمانشاه در پایان سخنان خود تاکید کرد: با توجه به عدم مغایرت ۲ بودجه در دفترچه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه اصلاح آن طرح ۲ فوریتی اصلاح بودجه در سال ۱۴۰۲ و نیز بودجه ۱۴۰۳ باید مورد بررسی در کمیسیون بررسی شود بنابراین این طرح و تصویب آن به جلسه بعدی شورای شهر موکول میشود.
شهرداری برای اقناع سازی شورای شهر باید با مدرک و مستندات پاسخگوی سوالات باشد
در ادامه سالار احمد زاده به عنوان یکی از اعضای معترض در شورای شهر نسبت به اقدامات و هزینههای صرف شده در شهرداری، اظهار کرد: اطلاع از هزینه کردهای برون سازمان حق شورای شهر بوده و این انحرافات بودجهای رخ داده شده باید به صورت قانع کنندهای توضیح داده شود و مستندات و فاکتور هزینههای خود را برای اقناع سازی بیشتر ارائه دهد.
وی به کم کاری شهرداری در آسفالت و ساماندهی خیابان و کوچهها اشاره و اذعان داشت: با توجه به اهمیت ساماندهی وضعیت شهری و رعایت حقوق شهروندی در بودجه مبلغ قابل توجهی برای این امر لحاظ شده اما اکنون تنها شاهد نیمی از این هزینه هستیم که لازم است شهرداری است این خصوص پاسخ و توضیحات لازم را ارائه دهد.
با توجه به مستندات و توضیحات داده شده انحرافی در هزینههای فرهنگی شهرداری دیده نمیشود
در ادامه نیز احسان احسانی در حمایت از شهرداری و اقدامات آن بر حسب قانون، گفت: شهرداری بر اساس قانون تعیین شده لایحه بودجه پیشنهادی خود را به شورا تقدیم کرده و بر اساس اصول و روند کاری در زمان ریاست سابق شورای شهر این دفترچه به امضا رسیده و در آن بازه زمانی تبصرهای تحت عنوان تبصره یازده به آن ضمیمه نشده بود.
احسانی اضافه کرد: در زمینه هزینههای سازمان فرهنگی شهرداری نیز در دفترچه بودجه سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان بودجه تعیین شده در حالی که تنها ۱۳ میلیارد از آن صرف شده است و این یعنی هزینهای مازاد بر هزینههای لحاظ شده در این حوزه صرف نشده است.
وی به بررسی و حسابرسیها در امور شهرداری و بخش فرهنگی آن تاکید و بر برخورد با آن را لازم دانست و بیان کرد: با توجه به بررسیها در ۲ لایحه بودجه و نیز توضیحات رئیس سازمان فرهنگی شهرداری هیچگونه تخلف و انحرافی در صرف هزینهها ملاحظه نمیشود.
با توجه به آنچه که شهردار کرمانشاه اذعان داشته حضور وی در ۱۷۵ اُمین جلسه شورای را به منظور رأی گیری و تعیین تکلیف طرح ۲ فوریتی اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب بودجه ۱۴۰۳ بوده است که بنا به تصمیم و اعلام رئیس شورای شهر کرمانشاه این امر به جلسه بعد موکول شد.
شهرداری کرمانشاه آماده ارائه مستندات و مدارک لازم برای هزینههای فرهنگی خود است
با این وجود نادر نوروزی شهردار کرمانشاه در پاسخ به سوالات و مسائل مطرح شده در این جلسه، اظهار کرد: لایحه بودجه در کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه تعریف شده و با توجه به اینکه این بودجه متغیر هستند شهرداری اختیاراتی در صرف بودجه خود خواهد داشت بنابراین انحرافی در آن دیده نخواهد شد.
وی افزود: شهرداریها بر اساس اختیارات خود حق دارند ۱۰ درصد بودجه را صرف محلی دیگر که نیاز است اختصاص دهند که این تغییرات در اصلاحیه لایحه بودجه قید خواهد شد بنابراین تقدیم لایحه مجدد معنایی نخواهد داشت.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: انجام امورات شهر منوط به تصویب بودجه ۱۴۰۳ است و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ است و در حال حاضر باید کلیات بودجه تصویب شود و سپس بر اساس مقتضیات زمانی جزئیات تغییر داده خواهد شد.
نوروزی ادامه داد: بر اساس قانون لایحه ۲ فوریتی اصلاح بودجه و تصویب بودجه ۱۴۰۳ نیاز به ارجاع به کمیسیون برنامهریزی ندارد و بر اساس فوریت باید به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب توسط اعضای شورای اسلامی شهر انجام خواهد شد و عدم انجام آن و ارجاع به کمیسیون برنامهریزی برای بررسی در حال حاضر غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه حسابرسی در سازمانها وجود دارد و حسابرس شهرداری نیز توسط شورای شهر معرفی میشود، گفت: تمام هزینهها و فاکتورهای فعالیتهای شهرداری مشخص است و تبصره اضافه شده تنها تأکیدی بر مصوبات قبلی بوده و نمیتوان برای تمام برنامهها یک لایحه تقدیم شورای شهر کرد و شهرداری آمادگی کامل برای ارائه تمامی مستنداتی برای هزینههای صرف شده خود را دارد.
شهردار کرمانشاه در پایان نیز در خصوص آمار میزان آسفالت شهری، گفت: این آمار ارائه شده مربوط به دی ماه بوده و اکنون این مبلغ به ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی توجه لازم به آسفالت شهری صورت گرفته است.
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