کیفیت نان مورد نیاز مردم تویسرکان باید افزایش یابد

یحیی خورشیدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: رسانهها داری قدرت فوقالعاده هستند و نوع نگاه و بیان اخبار به منظور اطلاعرسانی در فرآیند زندگی مردم تأثیر بسیار بالایی دارد.
وی با اشاره به اینکه مردم شهرستان تویسرکان بسیار فرهنگی و مذهبی هستند افزود: با وجود تهاجم فرهنگی جدی دشمن در قالب جنگ ترکیبی و ابزار فضای مجازی مردمان این شهرستان همچنان بر ارزشها و آرمان خود محکم ایستاده اند و میتوان گفت نقش خبرنگاران برای حفظ و صیانت از خانواده ها بسیار پر رنگ است.
سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان تصریح کرد: یادآوری روحیه ایثار، جانبازی و گذشت رزمندگان در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جدید یک ضرورت است.
خورشیدخانی با اشاره به اینکه اهالی رسانه با بررسی چالشها و آسیبها میتوانند در روند رشد شهرستان به مسؤولان کمک کنند خاطرنشان کرد: امروز همه میدانند فضای مجازی همانند یک تیغه دو لبه در کشور ما در حال فعالیت است و اصحاب رسانه میتوانند برای پویایی شهرستان تلاش کنند.
وی اذعان داشت: در جلسهای به اعضای شورای شهر تقاضا برای ایجاد یک خیابان موازی در طرح تفصیلی برای خیابان انقلاب و باهنر به منظور رفع ترافیک داشته ام و امیدواریم این امر مورد توجه و پیگیری شورا قرار بگیرد تا هرچه زودتر از این بار ترافیک کاسته شود.
وی با اشاره به اینکه گاهی طرحها و برنامهها در جای خود و وقت خود به نتیجه نمیرسند که لزوم توجه به موقعیت و مکان در انجام پروژهها بسیار حائز اهمیت است تشریح کرد: در کارها و اقدامات انجام شده نباید افراط و تفریط کرد بلکه اولویتها بر اساس نیازهای شهرستان باید انجام شود.
سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات نانواییها کشوری است افزود: اما تلاش خواهیم کرد نارضایتی در بحث نان را در شهرستان کاهش دهیم.
مدیران شهرستان باید چشم انداز خود را وسیع کنند و پروژهها حداقل برای ۵۰ سال دیگر برنامه ریزی شود.
سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان یادآور شد: پروژهها به گونهای تعریف شود که پیوست فنی و فرهنگی داشته باشند و برنامههای ارائه شده بررسی و بر اساس اولویت مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه برخی از دستگاههای اجرایی از اعتبارات خوبی در سطح ملی برخوردار هستند افزود: مدیران دستگاههای شهرستان باید پیگیری مستمر داشته باشند تا متناسب با پروژههایی که در دست اجرا دارند سهم شهرستان را اخذ نمایند تا افزایش روند رو به رشد شاخصهای توسعههای در شهرستان باشیم.
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