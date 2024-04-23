به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که هشت تیم و بیش از ۱۰۰ نفر دانش آموز، مربی و داور شرکت کرده بودند، تیم‌های شهرستان دشتی و جم به ترتیب رتبه‌های اول و دوم و تیم‌های شهرستان‌های گناوه و کنگان رتبه سوم مشترک را کسب کردند.

ثنا شیخیانی و کیاناغلامیان هر ۲ نفر از شهرستان دشتی به ترتیب صاحب عناوین بهترین دروازه بان و خانم گل جشنواره شدند. همچنین با انتخاب کمیته فنی، دلسا دهدشتی از شهرستان گناوه به عنوان فنی‌ترین بازیکن انتخاب شد.

این مسابقات از طرف هیأت ورزش دانش‌آموزی و معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان برگزار شده بود.

گفتنی است تیم فوتسال ابتدایی دختران استان در سال گذشته از بین ۲۵ استان کشور، مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.