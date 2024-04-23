به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری پیش از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج که با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در فرمانداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای شاخص دسترسی مردم به کتاب و کتابخانه در تمامی مناطق شهری و روستایی امری مهم و ضروری در راستای توسعه فرهنگی است.

وی عنوان کرد: کتابخانه‌های عمومی به عنوان یکی از متولیان حوزه کتاب به منظور توسعه سطح خدمات خود، نیازمند حمایت سایر دستگاه‌ها و نهادها به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها است.

عسکری بیان کرد: بر این اساس برخی دستگاه‌ها که دارای ساختمان‌های بلااستفاده در مناطق روستایی و حاشیه شهرها هستند می‌توانند حق انتفاع این مکان‌ها را به منظور راه‌اندازی کتابخانه در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی قرار دهند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه ارتقای سرانه مطالعه یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، افزود: راه‌اندازی کتابخانه امری عام‌المنفعه است و باید از ظرفیت خیرین نیز در این زمینه استفاده شود.

وی اضافه کرد: سنندج یکی از شهرهای فعال کشور در زمینه فعالیت خیرین است و باید از این ظرفیت به منظور توسعه کتابخانه‌های عمومی استفاده کرد.