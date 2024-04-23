اختصاص ۵ میلیارد تومان به بنیاد شهید ایلام در سفر اول رییس جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری ظهر سه شنبه در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام و جمعی از معاونین عنوان کرد: هر چه امروز در جهان عزت و اقتدار داریم از برکت مجاهدت و خون شهداست که برگرفته از مکتب عاشورا و امام حسین (ع) است و قطعاً باعث جهش در همه عرصه‌ها خواهد شد.

وی افزود: در دور اول سفر ریاست جمهوری مبلغ ۵ میلیارد تومان به بنیاد شهید استان اختصاص یافت و اعتبارات در این حوزه باید تقویت شود و به نحو مطلوبی تخصیص پیدا کند تا تحولی اساسی در حوزه فرهنگ شهدا در ایلام ایجاد شود.

معاون عمرانی استاندار ایلام تأکید کرد: ساماندهی مزار شهدا به مثابه کانون ارزش‌های انقلابی در دستور کار قرار دارد و باید گلزار شهدا از هر نظر متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد.

هژبری با بیان اینکه دولت سیزدهم بهترین فرصت برای بازسازی فرهنگ شهدا در جامعه است، تأکید کرد: تکریم شهدا و جانبازان و خانواده‌های شهدا و رسیدگی به مسائل درمانی و مسکن و… آن‌ها برای مدیران یک وظیفه و توفیق است.