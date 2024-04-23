به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مالکی صبح سه‌شنبه در نشست شورای تأمین مسکن استان بوشهر از آغاز ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و اظهار کرد: ایده دولت برای ساخت چهار میلیون خانه در طرح نهضت ملی مسکن کار بسیار بزرگ و امیدآفرینی است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تصویب ۵۳ شهرک جدید در نقاط مختلف کشور گفت: مراحل تصویب این شهرک‌ها در استان‌ها تمام شده و بخشی نیز در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی میزان کل ساخت مسکن در استان بوشهر را ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی اعلام و تصریح کرد: در این راستا بیش از ۲ هزار هکتار معادل ساخت بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه بیش از ۷۱ هزار متقاضی واجد ۳ شرط در استان بوشهر ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: ۱۷ هزار متقاضی هم دارای ۴ شرط برای دریافت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

مالکی با اشاره به تسریع در اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در این راستا بیش از ۸۵ هزار هکتار زمین در استان‌های مختلف برای الحاق به شهرها شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۱ هزار هکتار اراضی استان‌ها به شهرها برای ساخت مسکن الحاق یافته است، گفت: ۱۵ هزار هکتار زمین نیز در حال طی فرآیند تصویب در شورای عالی مسکن برای الحاق به شهرها هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از واگذاری زمین مسکونی به مردم در استان‌های مختلف خبر داد و تصریح کرد: در ۲.۵ سال گذشته ۵۰ درصد کل ۴۰ سال گذشته زمین مسکونی به مردم واگذار شده است.