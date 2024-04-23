اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری کنکور در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی پور گفت: با توجه به برگزاری کنکور در روزهای پنجشنبه و جمعه ششم و هفتم اردیبهشت ماه، تیم‌های پلیس راهور استان البرز از ساعات ابتدایی روز به منظور روان سازی ترافیک و تسهیل تردد داوطلبان در معابر منتهی به محل‌های برگزاری آزمون حضور دارند.

وی افزود: داوطلبان و خانواده‌های آنها از توقف در مبادی ورودی محل برگزاری آزمون خودداری کنند تا موجب گره ترافیکی در مسیر محل آزمون نشود. تدابیر لازم برای تردد شهروندان و تسهیل تردد در روزهای پنجشنبه و جمعه اتخاذ شده و تمام حوزه‌های برگزاری آزمون توسط پلیس راهور البرز پوشش ترافیکی داده می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز از عموم مردم خواست از توقف در مبادی ورودی محل برگزاری آزمون سراسری خودداری کنند و با عوامل پلیس راهور استان همکاری لازم را داشته باشند.