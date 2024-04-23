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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۵۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

۸۰۰ مورد آبیاری غیرمتعارف با آب فاضلاب در استان گزارش شد

۸۰۰ مورد آبیاری غیرمتعارف با آب فاضلاب در استان گزارش شد

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی استان، ۸۰۰ مورد آبیاری غیرمتعارف با استفاده از آب فاضلاب در استان در نیمه نخست سال گذشته گزارش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آبیاری مزارع با آب فاضلاب تصفیه نشده عامل بروز انواع بیماری‌های انگلی، روده‌ای و سرطان‌ها است.

وی بیان داشت: زمانی که این فاضلاب بر روی زمین رها شود، به‌طور یقین به سمت آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها حرکت کرده و این آب‌ها را آلوده می‌کند، بنابراین آلودگی منابع آب اولین اثر منفی این چرخه است.

جاودان خرد اظهار داشت: فاضلاب‌های خام و آلاینده محیط زیست مولد انواع بیماری‌های مزمن و خطرناک برای انسان هستند و آبیاری‌های غیرمتعارف با استفاده از آب فاضلاب انجام و این امر افزون بر آلودگی زمین منجر به تهدید سلامت مصرف کنندگان نیز می‌شود.

وی افزود: همچنین استفاده بی رویه از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی مشکل ساز شده و ضرورت دارد برای مدیریت آن برنامه ریزی اصولی انجام شود و برای بهبود حال زمین، استفاده از ظروف یکبار مصرف به صورت روزانه باید از زندگی مردم حذف شود.

کد مطلب 6086528

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