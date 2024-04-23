۸۰۰ مورد آبیاری غیرمتعارف با آب فاضلاب در استان گزارش شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آبیاری مزارع با آب فاضلاب تصفیه نشده عامل بروز انواع بیماری‌های انگلی، روده‌ای و سرطان‌ها است.

وی بیان داشت: زمانی که این فاضلاب بر روی زمین رها شود، به‌طور یقین به سمت آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها حرکت کرده و این آب‌ها را آلوده می‌کند، بنابراین آلودگی منابع آب اولین اثر منفی این چرخه است.

جاودان خرد اظهار داشت: فاضلاب‌های خام و آلاینده محیط زیست مولد انواع بیماری‌های مزمن و خطرناک برای انسان هستند و آبیاری‌های غیرمتعارف با استفاده از آب فاضلاب انجام و این امر افزون بر آلودگی زمین منجر به تهدید سلامت مصرف کنندگان نیز می‌شود.

وی افزود: همچنین استفاده بی رویه از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی مشکل ساز شده و ضرورت دارد برای مدیریت آن برنامه ریزی اصولی انجام شود و برای بهبود حال زمین، استفاده از ظروف یکبار مصرف به صورت روزانه باید از زندگی مردم حذف شود.