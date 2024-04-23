طرح ارتقای تصفیه خانه آب رامسر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه تصفیه خانه با بیان اینکه تصفیه خانه آب رامسر با ظرفیت تصفیه ۱۵۰ متر مکعب آب در شبانه روز از سال ۹۵ وارد مدار بهره برداری شد، افزود: هم اکنون این تصفیه خانه با ظرفیت ۴۱۹ متر مکعب، آب شرب ۲۵ هزار نفر از مشترکین شهر رامسر، کتالم و سادات شهر را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه عملیات ارتقای این تصفیه خانه با پیش بینی صرف ۷۵ میلیارد ریال هزینه از سال گذشته در دستور کار شرکت قرار گرفت تصریح کرد: به همین منظور در سال گذشته ۶ دستگاه الکتروموتور و گیربکس برای حوضچه‌های اختلاط آرام به منظور انعقاد بهتر خریداری، همزن و مخزن تزریق پلی الکترولیت (کمک کننده منعقد) در ابتدای خط نصب و راه اندازی و لجن حوضچه‌های ته نشینی تخلیه شد

مدیرعامل آبفای مازندران تعداد این حوضچه‌ها را ۳ و حجم هر کدام از این حوضچه‌ها را ۹۰۰ متر مکعب عنوان و تصریح کرد: با تلاش همکاران شرکت طی مدت سه ماه این حوضچه‌ها تخلیه شد.

برارزاده، با اشاره به بازسازی و اصلاح سردرب ورودی تصفیه خانه به منظور تسهیل در ورود و خروج کشنده‌های حامل مواد شیمیایی گفت: یک دستگاه سافت استارتر برای واحد هوادهی در ساختمان فیلتراسیون نیز نصب شد.

وی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: در ادامه اجرای عملیات ارتقای تصفیه خانه آب رامسر در سال جاری، راه اندازی سیستم ازن زنی، نصب الکتروموتور و گیربکس‌های خریداری شده در حوضچه اختلاط آرام، شارژ مجدد سیلیس‌های واحد فیلتر شنی، روشنایی محوطه تصفیه خانه، رفع نواقص موجود در ابنیه، اصلاح منهول بای پس شیرخانه ورودی و نیز خرید و نصب سافت استارترهای پمپ‌های بکواش و بلوئرهای هوا، نصب همزن در مخازن رزرو کلروفریک روزانه، نصب همزن و تعمیر الکتروموتور و گیربکس‌های حوضچه آهک پیش بینی شد.

برارزاده اظهار امیدواری کرد: با تأمین اعتبارات لازم، عملیات ارتقای تصفیه خانه آب رامسر تا شهریور ۱۴۰۳ به اتمام برسد.