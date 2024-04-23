۳۷ هکتار زمین مسکن ملی در خاش تأمین شد

صاحب گل صالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و ارگانهای مختلف ۳۷ هکتار زمین مسکن ملی در نقطه استراتژیک شهر خاش تأمین شد.،افزود: این زمین به همت شهرداری خاش در حال قطعه بندی، زیرسازی و آماده سازی بوده و درحال حاضر، فرصتی ارزشمند برای افراد فاقد زمین و مسکن فراهم شده، تا بتوانند سرپناه مناسبی برای خود ایجاد کنند.
وی اظهار کرد: متقاضیان برای دریافت زمین میتوانند به سامانههای اقدام ملی مسکن مراجعه و ثبت نام خود را نهایی کنند.
فرماندار خاش بیان کرد: تسریع در راه اندازی جایگاه گاز سی ان جی CNG، کمک به ایجاد پایانه مسافربری و میدان میوه و تره بار خدمات شهرداری را برای مردم ماندگار میسازد.
صالحی ادامه داد: احداث کتابخانه مشارکتی دستگاههای اجرایی در مجموعه شهرداری و در جوار ساختمان اداری نهاد کتابخانههای عمومی نیز به نوعی صدقه جاریه برای مسؤولان به شمار میرود و یقیناً با موفقیت فرزندان مردم، ثواب و برکات آن برای مسؤولان میماند.
فرماندار خاش تأکید کرد: اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی، فضای سبز، حمل و نقل و غیره نیز به ارتقای شاخصهای رضایتمندی شهروندان کمک میکند.
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