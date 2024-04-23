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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۳

تسریع اجرای پروژه فیبرنوری استان بوشهر

تسریع اجرای پروژه فیبرنوری استان بوشهر

معاون وزیر ارتباطات طی سفری به استان بوشهر، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فیبرنوری در این استان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در این سفر، با هدف ارزیابی مشکلات و چگونگی تسریع در توسعه پروژه فیبر نوری استان بوشهر، با استاندار، مدیران و پیمانکاران این طرح دیدار کرد.

در این دیدار مقرر شد، طی برگزاری جلسه‌ای مشترک با شهرداری‌ها، چالش‌های موجود پیرامون انعقاد و اجرای قراردادها برطرف شود و اپراتورها نیز برنامه به روز رسانی شده خود را ارائه کنند.

مدیر معین پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای استان بوشهر، ضمن بررسی‌های میدانی وضعیت پیشرفت پروژه، از شهر کنگان و منطقه یک بوشهر نیز بازدید کرد. با هماهنگی میان مدیران ارشد شهر کنگان و اپراتور مقرر شد تا حداکثر ۶۰ روز آینده ۴۰ کیلومتر حفاری فیبرنوری کنگان کامل می‌شود.

این گزارش حاکی است، اهمیت اجرا و توسعه شبکه فیبرنوری در سال جدید، در حدی است که در قانون بودجه سال جاری، تمهیداتی برای تحقق این مهم در نظر گرفته شده است. طبق بند پ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهر سازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند.

با تلاش‌های صورت گرفته در سطح کشور، تا کنون، اجرای پروژه فیبرنوری در ۴۳۰ شهر کشور آغاز و یا نهایی شده و بیش از ۷ هزار کیلومتر مورد حفاری قرار گرفته است که ۷ میلیون خانوار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

گفتنی است، با انجام موفق پروژه فیبرنوری در سراسر کشور، سرعت اینترنت به صورت صد برابری افزایش پیدا می‌کند و امکان دسترسی سریع‌تر، ایمن تر و پایدارتر به اینترنت برای مشترکان فراهم می‌شود. از مزایای دیگر استفاده از فیبرنوری، دسترسی عادلانه مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت با کیفیت در سراسر کشور است

کد مطلب 6086812
هنگامه فروغی

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