تسریع اجرای پروژه فیبرنوری استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در این سفر، با هدف ارزیابی مشکلات و چگونگی تسریع در توسعه پروژه فیبر نوری استان بوشهر، با استاندار، مدیران و پیمانکاران این طرح دیدار کرد.

در این دیدار مقرر شد، طی برگزاری جلسه‌ای مشترک با شهرداری‌ها، چالش‌های موجود پیرامون انعقاد و اجرای قراردادها برطرف شود و اپراتورها نیز برنامه به روز رسانی شده خود را ارائه کنند.

مدیر معین پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای استان بوشهر، ضمن بررسی‌های میدانی وضعیت پیشرفت پروژه، از شهر کنگان و منطقه یک بوشهر نیز بازدید کرد. با هماهنگی میان مدیران ارشد شهر کنگان و اپراتور مقرر شد تا حداکثر ۶۰ روز آینده ۴۰ کیلومتر حفاری فیبرنوری کنگان کامل می‌شود.

این گزارش حاکی است، اهمیت اجرا و توسعه شبکه فیبرنوری در سال جدید، در حدی است که در قانون بودجه سال جاری، تمهیداتی برای تحقق این مهم در نظر گرفته شده است. طبق بند پ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهر سازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند.

با تلاش‌های صورت گرفته در سطح کشور، تا کنون، اجرای پروژه فیبرنوری در ۴۳۰ شهر کشور آغاز و یا نهایی شده و بیش از ۷ هزار کیلومتر مورد حفاری قرار گرفته است که ۷ میلیون خانوار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

گفتنی است، با انجام موفق پروژه فیبرنوری در سراسر کشور، سرعت اینترنت به صورت صد برابری افزایش پیدا می‌کند و امکان دسترسی سریع‌تر، ایمن تر و پایدارتر به اینترنت برای مشترکان فراهم می‌شود. از مزایای دیگر استفاده از فیبرنوری، دسترسی عادلانه مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت با کیفیت در سراسر کشور است