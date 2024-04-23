موضوع اصلی شورای سلامت استان بوشهر در سال جاری پسماند است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی عصر سه شنبه در نخستین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دیر در سال جاری، اظهار داشت: با توجه به اینکه هفت شهرستان در استان، پسماند را به عنوان تهدید اصلی اعلام کرده اند، به احتمال ۹۰ درصد در شورای سلامت و امنیت غذایی استان نیز پسماند به عنوان اولویت سال جاری باشد.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه مدل پسماند جزیره‌ای جواب نمی‌دهد، افزود: اگر قرار باشد در شورای سلامت استان پسماند به‌صورت متمرکز باشد، پسماند چهار شهرستان جنوبی در یک نقطه ساماندهی می‌شود.

صفوی بیان کرد: در حال حاضر ۲ نقطه در دیر و عسلویه برای بحث پسماند جانمایی شده است و بقیه مکان‌ها تأیید علمی ندارند.

وی با بیان اینکه پسماند فرصت خوبی برای درآمدزایی است، یادآور شد: شهرستان دیر در زمینه پسماند نسبت به دیگر شهرستان‌ها جلوتر است.

مشکل اصلی شهرستان دیر پسماند است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان مسئله پسماند است.

عباس آدمیت نسب با تاکید بر همت جهادی برای حل موضوع پسماند، افزود: ورود دادستان شهرستان به موضوع پسماند نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی بیان کرد: با وجود اینکه موضوع ۳ تا ۴ جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دیر، پسماند بوده است اما قسمتی از راه را می‌رویم و باز این موضوع ابتر می‌ماند.