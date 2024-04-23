آبرسانی روستاهای لرستان با اختصاص اعتبار ۴۰۰میلیاردتومان طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت الله باقری عصر امروز سه شنبه در سخنانی در مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان با اشاره به جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس و قدرت پوشالی آن، گفت: به دست پاسداران عزیز این هیمنه و قدرت پوشالی رژیم اشغالگر در هم شکست.

وی بیان داشت: امروز یک افتخار برای نیروهای مسلح، آزادی خواهان جهان و مردم فلسطین را شاهد هستیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اقدامات در حد ظرفیت‌های لرستان در این استان صورت نگرفته است، عنوان کرد: سپاه استان در حوزه اشتغال زایی در سال ۱۴۰۱، ۳۲۰ میلیارد و در سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و پرداختی داشته است.

سردار باقری با اشاره به اینکه در حوزه آبرسانی نیز سپاه ۴۲۵ میلیارد تومان موافقت نامه با دولت منعقد کرده و بخش عظیمی از مردم استان صاحب آب آشامیدنی سالم شدند، ما بقی روستاها نیز طی امسال با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان آبرسانی خواهند شد، اظهار داشت: همچنین بیش از شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه کشاورزی انعقاد قرارداد داشته‌ایم.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که در هر استانی مهم است، تعامل و همکاری بین اعضای شورای تأمین، نماینده ولی‌فقیه، دستگاه قضائی و … بوده و در لرستان این تعامل به خوبی آشکار است.

به اندازه ظرفیت‌های لرستان در این استان کار انجام نشده است

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه مردم لرستان بیش از شش هزار و ۵۵۷ شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند، بیان داشت: در لرستان ظرفیت‌های عظیمی در حوزه نیروی انسانی، کشاورزی، معادن و … وجود دارد، ما نمی‌خواهیم سیاه نمایی باشد اما به اندازه ظرفیت‌های لرستان در این استان کار انجام نشده است.

سردار باقری با بیان اینکه باید ظرفیت دولت در لرستان پای کار بیاید، لیاقت مردم استان بیش از آن است که وجود دارد، گفت: استاندار قبل همه تلاش خود را در استان به کار گرفت، از همه همکاری‌های ایشان با اعضای شورای تأمین تقدیر و تشکر می‌کنم و برای استاندار جدید آرزوی موفقیت دارم.