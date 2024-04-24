کلید کاهش وزن؛ فقط کافی است کالری دریافتی را کم کنید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، کارآزمایی افراد چاق و پیش دیابتی که مقدار کالری روزانه یکسانی مصرف میکردند- با اینکه یک گروه از برنامه رژیم فستینگ پیروی میکردند و گروه دیگر آزادانه غذا میخوردند- هیچ تفاوتی در کاهش وزن یا سایر شاخصهای سلامتی نشان نداد.
دکتر «نیسا ماروثور» سرپرست تیم تحقیق و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی جانز هاپکینز، نوشت: «مصرف بیشتر کالریها در اوایل روز در طول مدت زمانی ۱۰ ساعته، وزن را بیشتر از مصرف آنها در اواخر روز کاهش نداد.»
محققان خاطرنشان کردند که «شواهد نشان میدهد که وقتی بزرگسالان مبتلا به چاقی دوره غذا خوردن خود را به ۴ تا ۱۰ ساعت محدود میکنند، به طور طبیعی کالری دریافتی خود را حدود ۲۰۰ تا ۵۵۰ کالری در روز کاهش میدهند و طی ۲ تا ۱۲ ماه وزن کم میکنند.»
اما اگر افراد فقط کالری روزانه خود را به همان میزان کاهش دهند، بدون اینکه برنامه غذایی خود را تغییر دهند، چه؟
کارآزمایی جدید شامل ۴۱ فرد مبتلا به چاقی و پیش دیابت بود.
شرکت کنندگان به یکی از دو رژیم غذایی اختصاص داده شدند.
بیست و یک نفر از آنها فقط بین ساعتهای ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر غذا میخوردند و بیشتر کالری خود را قبل از ساعت ۱۳ مصرف میکردند.
۲۰ شرکتکننده دیگر با الگوی منظمتری غذا خوردند، در هر زمانی بین ساعت ۸ صبح تا نیمهشب غذا خوردند و بیشتر کالریهای روزانه خود را بعد از ساعت ۵ بعد از ظهر دریافت کردند.
نتیجه نهایی: محققان هاپکینز دریافتند که پس از ۱۲ هفته، تفاوت قابل توجهی در کاهش وزن بین دو گروه وجود نداشت.
افرادی که رژیم فستینگ داشتند به طور متوسط کمی بیش از ۲ کیلوگرم وزن از دست دادند، در حالی که افرادی که طبق برنامه منظم غذا میخوردند کمی بیشتر، حدود ۲.۵ کیلوگرم وزن کم کردند.
تیم همچنین تفاوت معنی داری در تغییرات قند خون بین دو گروه مشاهده نکرد.
نتیجه گیری: افراد چاق و پیش دیابتی ممکن است با کاهش کالری روزانه بدون پیروی از رژیم غذایی فستینگ که کالری را به همان میزان کاهش میدهد، وزن شأن کاهش یابد.
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