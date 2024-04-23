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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۳۱

دبیر مجمع کمیسیون‎‌های شهرسازی مراکز استان‌ها:

۱۶۶ هزار هکتار از بافت‌های شهری فرسوده است

۱۶۶ هزار هکتار از بافت‌های شهری فرسوده است

بوشهر- دبیر مجمع کمیسیون‎‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها گفت: ۱۶۶ هزار هکتار از بافت‌های شهری فرسوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت هدایتی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به روند افزایشی جمعیت کشور در شهرها اظهار کرد: سرعت ساخت و سازها نسبت به فرسودگی بافت‌ها متناسب نیست.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۴۰۰ شهر در سطح کشور داریم ادامه داد: ۱۶۶ هزار هکتار از بافت‌های شهری در استان‌ها فرسوده و ناکارآمد است و آمار اسکان رسمی در شهرها ۵۹ هزار هکتار اعلام شده است.

وی بافت تاریخی شهرها را ۳۲ هزار هکتار دانست و تصریح کرد: اکنون ۷۴ هزار هکتار از بافت‌های شهری استان‌ها فرسوده و این فرسودگی در حال افزایش است.

دبیر مجمع کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها با اشاره به اسکان ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها خاطرنشان کرد: خدمات شهری افزایش قابل توجهی یافته است ولی به دلیل افزایش حاشیه‌نشینی خدمات شهری متوازن انجام نمی‌شود.

۶ میلیون ساختمان نیازمند مقاوم‌سازی است

هدایتی سرانه خدماتی در شهر تهران را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: اکنون هفت هزار هکتار کمبود سرانه‌های خدماتی در شهر تهران اعلام شده که نقش مؤثر در کیفیت زندگی دارد.

وی بافت ناکارآمد شهری بوشهر را هزار و ۸۳۷ هکتار دانست و گفت: این بافت‌ها در ۱۱ شهر استان بوشهر اعلام شده و سکونت‌گاه غیررسمی این شهرها ۷۷۰ هکتار است.

دبیر مجمع کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها ادامه داد: با بودجه مصوب شهرداری‌ها امکان بازسازی و ترمیم بافت‌های فرسوده نیست از این نظر بر اساس شعار سال مشارکت بخش خصوصی در این عرصه ضروری است.

هدایتی افزود: از ۱۷ میلیون واحد مسکونی شهری در کشور بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱ میلیون واحد آن مقاوم و با دوام است و ۶ میلیون ساختمان نیاز به طرح‌های مقاوم‌سازی دارد.

کد مطلب 6087008

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