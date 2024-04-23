به گزارش خبرنگار مهر، سلامت هدایتی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به روند افزایشی جمعیت کشور در شهرها اظهار کرد: سرعت ساخت و سازها نسبت به فرسودگی بافت‌ها متناسب نیست.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۴۰۰ شهر در سطح کشور داریم ادامه داد: ۱۶۶ هزار هکتار از بافت‌های شهری در استان‌ها فرسوده و ناکارآمد است و آمار اسکان رسمی در شهرها ۵۹ هزار هکتار اعلام شده است.

وی بافت تاریخی شهرها را ۳۲ هزار هکتار دانست و تصریح کرد: اکنون ۷۴ هزار هکتار از بافت‌های شهری استان‌ها فرسوده و این فرسودگی در حال افزایش است.

دبیر مجمع کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها با اشاره به اسکان ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها خاطرنشان کرد: خدمات شهری افزایش قابل توجهی یافته است ولی به دلیل افزایش حاشیه‌نشینی خدمات شهری متوازن انجام نمی‌شود.

۶ میلیون ساختمان نیازمند مقاوم‌سازی است

هدایتی سرانه خدماتی در شهر تهران را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: اکنون هفت هزار هکتار کمبود سرانه‌های خدماتی در شهر تهران اعلام شده که نقش مؤثر در کیفیت زندگی دارد.

وی بافت ناکارآمد شهری بوشهر را هزار و ۸۳۷ هکتار دانست و گفت: این بافت‌ها در ۱۱ شهر استان بوشهر اعلام شده و سکونت‌گاه غیررسمی این شهرها ۷۷۰ هکتار است.

دبیر مجمع کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها ادامه داد: با بودجه مصوب شهرداری‌ها امکان بازسازی و ترمیم بافت‌های فرسوده نیست از این نظر بر اساس شعار سال مشارکت بخش خصوصی در این عرصه ضروری است.

هدایتی افزود: از ۱۷ میلیون واحد مسکونی شهری در کشور بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱ میلیون واحد آن مقاوم و با دوام است و ۶ میلیون ساختمان نیاز به طرح‌های مقاوم‌سازی دارد.