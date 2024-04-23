برخورد قانونی پلیس کرمانشاه با اندک افراد هنجارشکن حوزه حجاب

به گزارش خبرنگار مهر سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدا لازم می دانم از همراهی شهروندان کرمانشاه و خصوصاً بانوان شریف با پلیس در اجرای طرح نور قدردانی کنم.

وی با بیان اینکه کرمانشاه جزو استان‌های ممتاز و نمونه کشور در طرح نور است، گفت: خوشبختانه بانوان این دیار خود را مقید و ملزم به رعایت حجاب می‌دانند چرا که از دیرباز فرهنگ پوشیدگی، عفت و پاکدامنی در میان مردم اصیل و نجیب کرمانشاه وجود داشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه فرهنگ اصیل کردی که حجاب، عفاف، پوشیدگی و پاکدامنی اجزای لاینفک و جدایی ناپذیر آن را تشکیل می‌دهند، تاکید کرد: برهنگی و کشف حجاب در این فرهنگ اصیل که مملو از غیرت و جوانمردی است جایی ندارد.

وی در ادامه به تلاش رسانه‌های معاند برای عادی انگاری موضوع کشف حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تلاش مذبوحانه به جایی نرسید و اکثریت قریب به اتفاق مردم و بانوان ارجمند ایران اسلامی و استان کرمانشاه با حفظ پوشش مناسب دشمنان را در دستیابی به اهدافشان بازداشتند.

سردار حاجیان همچنین با بیان اینکه کشف حجاب در قانون جمهوری اسلامی جرم و فعلی حرام محسوب می‌شود، گفت: پلیس مجری قانون است و اجازه نخواهد داد عده‌ای بسیار قلیل، این قانون الهی را نادیده گرفته و هنجار شکنی کنند.

وی از برخورد قانونی پلیس با افراد هنجارشکن و بدحجاب خبر داد و گفت: همکاران ما ابتدا تلاش می‌کنند با امر به معروف و نهی از منکر، معدود افراد بدحجاب را راهنمایی کنند و در صورت بی توجهی، اقدامات قانونی بعدی برای برخورد با آنها انجام خواهد شد.