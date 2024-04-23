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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۱۷

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

برخورد قانونی پلیس کرمانشاه با اندک افراد هنجارشکن حوزه حجاب

برخورد قانونی پلیس کرمانشاه با اندک افراد هنجارشکن حوزه حجاب

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از برخورد قانونی پلیس کرمانشاه با اندک افراد هنجارشکن حوزه حجاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدا لازم می دانم از همراهی شهروندان کرمانشاه و خصوصاً بانوان شریف با پلیس در اجرای طرح نور قدردانی کنم.

وی با بیان اینکه کرمانشاه جزو استان‌های ممتاز و نمونه کشور در طرح نور است، گفت: خوشبختانه بانوان این دیار خود را مقید و ملزم به رعایت حجاب می‌دانند چرا که از دیرباز فرهنگ پوشیدگی، عفت و پاکدامنی در میان مردم اصیل و نجیب کرمانشاه وجود داشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه فرهنگ اصیل کردی که حجاب، عفاف، پوشیدگی و پاکدامنی اجزای لاینفک و جدایی ناپذیر آن را تشکیل می‌دهند، تاکید کرد: برهنگی و کشف حجاب در این فرهنگ اصیل که مملو از غیرت و جوانمردی است جایی ندارد.

وی در ادامه به تلاش رسانه‌های معاند برای عادی انگاری موضوع کشف حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تلاش مذبوحانه به جایی نرسید و اکثریت قریب به اتفاق مردم و بانوان ارجمند ایران اسلامی و استان کرمانشاه با حفظ پوشش مناسب دشمنان را در دستیابی به اهدافشان بازداشتند.

سردار حاجیان همچنین با بیان اینکه کشف حجاب در قانون جمهوری اسلامی جرم و فعلی حرام محسوب می‌شود، گفت: پلیس مجری قانون است و اجازه نخواهد داد عده‌ای بسیار قلیل، این قانون الهی را نادیده گرفته و هنجار شکنی کنند.

وی از برخورد قانونی پلیس با افراد هنجارشکن و بدحجاب خبر داد و گفت: همکاران ما ابتدا تلاش می‌کنند با امر به معروف و نهی از منکر، معدود افراد بدحجاب را راهنمایی کنند و در صورت بی توجهی، اقدامات قانونی بعدی برای برخورد با آنها انجام خواهد شد.

کد مطلب 6087050

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    نظرات

    • US ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      16 40
      پاسخ
      جناب باید مثل قدیم پاسبانها برگردند به خیابانها مطمئن باش درتمام زمینه هاپیشگیری میشه،انواع هنجارشکنی وامور مدنی وشهرنشینی
    • ماهان IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      28 19
      پاسخ
      چرا اول سراغ هنجارشکن های فضای مجازی و سلبریتی ها نرفتن؟! منم خودم دیدم همسر یک دروازه بان تبلیغ قمار می کرد بدون رعایت موازین و شئونات زن ایرانی
    • علی عسگری IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      68 18
      پاسخ
      سردار برخورد جدی با مواد فروشان و ارازل و اوباش هم اگه جرعت دارین بکنین یا فقط واسه خانومها زرنگ هستین
      • Asali IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        22 56
        این طرح نور مال بد حجابها است، نه معتادان و ارازل هر وقت نوبت آنها شد.به حساب آنها خواهند رسید.
      • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        0 2
        بد بختی اینه که هیچ وقت نوبت اونا نمیشه
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      23 46
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشی خدمت نیروی انتظامی خدوم آره حجاب ام خداوند است برای حفظ انسانیت انسان و شیطان این امر مهم را نشانه رفته است. خیابان جای سلامت و سعادت است نه جای بی مبالاتی و بی حجابی. زنی که با وجود اطلاع از نتیجه مخرب بی حجابی برای خود و جامعه بر آن اصرار می ورزد باید محدود شده و تذکر بخورد.
    • حسین IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      22 48
      پاسخ
      مبارزه جدی با بی حجابی باید ادامه دار همیشگی وگسترده در تمام سطح شهر باشه نه دوتا ون یکی در پاساژ ارگ یکی هم نوبهار این فایده نداره بی حجابی در حال گسترش وعادی شدنه بعضی از مردان با افتخار با ناموس لختشون راه میرن تو خیابونا حال آدم بهم میخوره از این بی غیرتی وبی خدایی ودیاثت
    • خسته قادر AE ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      27 1
      پاسخ
      اندک اندک جمع مستان می رسد ۰
    • ناشناس US ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      19 46
      پاسخ
      خیلی هم عالی خداعمرتون بده🤗
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      41 17
      پاسخ
      هر وقت فقر ریشه کن شه همه چیز درست میشه وگرنه همش بیخوده
      • نازنین AE ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
        3 6
        چه ربطی به فقر داره ؟! یعنی هرکی فقیر شد دیگه بی حجاب بیاد بیرون،درضمن اگه چشمات رو باز کنی این بیحجاب ها رو ببینی می فهمی که همشون پولدارن ۵۰ میلیون پول عمل دماغ دادن یه ۱۰ میلیونی هم ژل تزریق کردن،لطفا بیحیایی زنان وبی غیرتی مردان که حیفه اسم مرد روشون گذاشت رو پای فقر نزارید.
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      16 36
      پاسخ
      اولین‌و کارآمدترین برخوردبرخورد با خودروها و اماکنی است که زمینه هنجارشکنی را فراهم می‌کنند . خصوصاتاکسی‌ها و مغازه‌ها و کافه‌ها‌ .
      • فرید IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        27 6
        معلومه شکمت سیره... دوتا فرزند لیسانس بیکار دارم با حقوق 7میلیونی چه خاکی بسر کنم. چطور ازدواج کنن چطور خونه و... بعد یکی مثل شما که هیچ مشکلی نداره دنبال بحث حجابه. مردم از فقر دارن نون قرضی از نانوایی میگیرن بعد شما دنبال چی هستی. هرکسی تو قبر خودش میزارن.
      • امیرحسین IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
        0 8
        سکوت کن لطفاً!!!
    • AE ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      43 10
      پاسخ
      قیمت میلیاردی ماشین وگوشت ودزدی واختلاس هنجار نیست
      • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        10 27
        چه ربطی داره ؟ ما هم به وضع اقتصاد اعتراض داریم هم به همون تعداد کم هنجارشکن در زمینه حجاب! به بالاشهر تهران نگاه نکن بقیه کشور ۹۹ درصد باحجابن
    • س IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      19 5
      پاسخ
      فکرکنم. بهتره چهره کرمانشاه رو ازمواد وفروشان سارقین خطرناک پاک. سازی کنید بهتره، روزی استان 5ام بودیم
      • ناشناس IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        11 22
        بی‌حجابی و بی‌حیایی ، خطرناک‌تر از هرگونه فساد است کرمانشاهیان در این مورد هیچگاه کوتاه نخواهند آمد از پلیس هم در این مورد با تمام توان حمایت میکنیم
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      9 21
      پاسخ
      درودبه شرفتان پلیس امنیت خداقوت خواهش میکنم حتما بابی حجابها برخوردجدی بشه چون خیلی ازپدرومادرها دیگه حریف دخترانشان نمیشن چون اصلابه حرفشان گوش نمیکنن اول ازبازیگرهاوخانواده فوتبالیستها شروع کنیدکه الگوی نامناسبی برای دختران ماهستند
    • ناشناس IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      5 15
      پاسخ
      درود برشما که باشدت عمل برخورد می کنید باید برخورد تند و شدید داشته باشید دیگر جرات بیرون آمدن از خانه را نداشته باشند درود برشما.
    • فرح IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      6 20
      پاسخ
      متاسفانه یه عده اندک از زنان به خیال خام خود میخواستن نظام رو که ماحصل ۴۰۰ هزارشهید عزیز شکست بدهند ما مردم از نیروی انتظامی صمیمانه تشکر میکنیم و همیشه آماده برای مقابله با زنان ولنگار و هنجار شکن هستیگ
    • محمد حسین بیات IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      9 18
      پاسخ
      سردار وجودتو عشقه🧿❤️ بهترن مرد تاریخ❤️🧿
    • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      8 5
      پاسخ
      بله ازدواج جوانا کلا از بین بردن بعد میگن بد حجاب شما شرایت ازدواج جوانا درست کنید بقیش خودش درست میشه خجالت هم خوب چیزیه
    • IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      5 8
      پاسخ
      با هنجار شکنان لحظه ای رحم و مماشات نکنید و با اقتدار و جدیت با قانون شکنان برخورد کنید و این روند باید برای همیشه ادامه دار باشد
    • علی IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      4 7
      پاسخ
      اصلا درست نیست بر خورد با بی حجابی فقط ضربه به اسلام می‌زنید با ساختن 2 تا سریال در مورد حجاب همه چه حل میشد
    • Amir IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      2 5
      پاسخ
      جالب است درکشورما تعداداندکی هنجارشکن حدودهشتادمیلیون وجوددارندکه بایدبا آنها برخوردشودمابقی همه خوبند
    • AE ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      9 3
      پاسخ
      من اصلا طرفدار بی حجابی نیستم ولی واقعا طی این سالها که همه فکر ذکرها سمت حجاب بوده چه کار مهمی انجام شده و ملت را به سمت و سویی سوق داده ، سردار عزیز این راهش نیست!
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      5 9
      پاسخ
      افتخار این ملت🙏🙏🙏🙏خدا قوت دمتون گرم خداوند پشتو پناهتون
    • ااا IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      7 4
      پاسخ
      به نظر من یه سری به جوانای بیکار وسفره های خالی هم بندازید
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      2 2
      پاسخ
      # توماج را آزاد کنید.
    • ستاره IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      3 9
      پاسخ
      حجاب واجبه هرچه زودتر جمع کنید این بی حجاب هارو خون شهدا و پایمال نکنن
    • IR ۰۳:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      2 0
      پاسخ
      مشخص میشه
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      2 1
      پاسخ
      باشه اقدامات قانونی که میگی خیلی جوک‌وخنده داره کدام قانون تصویب شده وحشت گرفته آید نمی‌دانید چیکار کنید.
    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      4 1
      پاسخ
      چقدر شما خوبید و بفکر جامعه آید. خخخخخ
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      4 2
      پاسخ
      حجاب مسئله فرهنگی است به شما آقای سردار که یک فرد نظامی هستید مربوط نمی‌شود اگر خیلی دوست دارید در حوزه حجاب دخالت کنید به صورت نرم ورود و اجرا کنید،برخورد فیزیکی تَرک کنید سال ۱۴۰۱ همینجوری رفتار کردید مملکت به گند کشیدید و هنوزم عبرت نگرفته اید
    • Yazdan IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      کاش همینطوری هم با دزدی و اختلاص برخورد میکردین،، وقتی جوانان از یه زندگی معمولی محروم هستند، انتظار دارین قوانین کشور رو با جون و دل اجرا کنند؟!
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      هرچی در مورد حجاب میگن مردم متوجه نمیشن خوب قانون را رعایت کنید.برا جامعه دردسر درست می کنید.همین جوون بیکار سرش تولاکش باشه.به قانون احترام بزاره چطور شمااز دولت انتظار دارید دولت هم از شما انتظار داره.حکم خدا را رعایت کنید
    • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      1 4
      پاسخ
      باید زنهای بی حیا جمع شود
    • ایرانی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      3 2
      پاسخ
      مردم باید حق انتخاب داشته باشند بر خورد پلیس با یک مقوله فرهنگی واجتماعی اشتباه است وب زیان نظام اسلامی است اکثریت مردم ازاین موضوع نا راضی اند

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