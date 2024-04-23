واکنش وزارت خارجه عربستان به گورهای دسته جمعی بیمارستان ناصر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در مجتمع بیمارستانی ناصر واقع در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه و یافتن گورهای دسته جمعی در این بیمارستان واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد: تداوم ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در غزه را که آخرین مورد آن یافتن گورهای دسته جمعی در مجتمع بیمارستانی ناصر بود محکوم می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: شکست جامعه بین‌الملل در فعال‌سازی سازوکارهای مجازات و حسابرسی در خصوص نقض قانون از سوی اشغالگران تنها به نقض بیش‌تر قوانین و ویرانی بیشتر از طرف آنان می‌انجامد.

گفتنی است ظهر امروز منابع فلسطینی از خارج کردن پیکر ۳۵ شهید دیگر از یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، با کشف پیکر این ۳۵ شهید، شمار پیکرهای کشف شده از گور جمعی محوطه بیمارستان ناصر به ۳۱۰ پیکر افزایش یافت.

روز گذشته نیز پیکر ۷۳ شهید دیگر از گور جمعی محوطه بیمارستان ناصر خارج شد.

در حالی که خبر کشف گورهای دسته جمعی در نزدیکی مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس باعث شد برگ دیگری از جنایات رژیم صهیونیستی آشکار شود سازمان ملل بدون محکوم کردن تل آویو تنها به ابراز نگرانی بسنده کرد.

نیروهای امدادگر فلسطینی پس از عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه گورهای دسته‌جمعی در محوطه بیمارستان ناصر شناسایی کردند.

پیش‌تر سلامه معروف مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه از احتمال وجود ۷۰۰ شهید در گورهای دسته‌جمعی در بیمارستان ناصر خبر داده بود.