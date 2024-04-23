بیش از ۳۸ کشور هدف بازار صادراتی تولیدات خراسان شمالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد ظهر سه‌شنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی خراسان شمالی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر تقویت صادرات در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: افزایش تولید و در کنار آن تقویت صادرات سبب رونق اقتصادی و دلگرمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش تولید با بازاریابی جهانی باعث رونق اقتصاد شده، افزود: تمام تولیدات سطح استان استخراج و متناسب با آن بازارهای جدید جهانی شناسایی شود.

حسین‌نژاد اظهار کرد: اکنون بیش از ۳۸ کشور هدف بازار صادراتی تولیدات استان هستند و کشورها متناسب با نیازمندی‌های آن‌ها پالایش شود تا صادرات استان بازار جهانی پیدا کند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته رونق تولید و صادرات و تراز تجاری روند مطلوب داشت که در سال جاری قوی‌تر و با یک جهش بیشتر دنبال شود.