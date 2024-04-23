ارزش دلاری مبادلات تجارت خارجی کردستان به ۵ میلیون دلار رسید

طاها سمیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میزان صادرات صورت گرفته از طریق گمرکات کردستان هزار و ۱۰۲ تن معادل با ۵۱۸ میلیون دلار بود و میزان صادرات صورت گرفته از طریق سایر گمرکات نیز ۴۹۱ هزار تن معادل ۳۱۳ میلیون دلار بوده است.

وی به میزان واردات ثبت سفارش شده از طریق گمرکات کردستان اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ میزان واردات ۳۳ هزار و ۶۰۰ تن معادل با ۳۶۳ میلیون دلار بوده است.

معاون امور بازرگانی توسعه و تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: همچنین حجم ترانزیت صورت گرفته در سال گذشته از طریق گمرکات کردستان ۲ هزار و ۵۹۶ تن بوده که ۳ هزار و ۷۸۴ میلیون دلار ارزش داشته است.

سمیعی جمع کل مبادلات تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲ را ۴ هزار و ۲۲۳ تن عنوان کرد و ادامه داد: ارزش دلاری این میزان مبادله ۴ هزار و ۹۷۸ میلیون دلار بوده است.

وی هدف صادراتی تعیین شده برای سال گذشته را ۴۸۸ میلیون دلار عنوان کرد و یادآور شد: عملکرد ۱۲ ماهه این حوزه در سال گذشته نشان از تحقق ۱۰۶ درصدی مبادلات تجارت خارجی دارد.

معاون امور بازرگانی توسعه و تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: مهمترین اقلام صادراتی از طریق گمرکات کردستان تخم خوراکی ماکیان، گوجه فرنگی زراعی، محصولات آهنی اسفنجی، تراکتور کشاورزی و سیب تازه بوده است.

سمیعی گفت: طلای خام، آلیاژ آلومینیوم کار نشده، دستگاه تهویه مطبوع ۲ تکه، قراضه و ضایعات انباره‌های سرب و قراضه و ضایعات آلومینیوم نیز از مهمترین اقلام وارداتی بوده است.

وی با بیان اینکه عراق، افغانستان، سوریه، ترکیه و هند کشورهای عمده هدف صادراتی ایران بوده‌اند، اظهار کرد: عراق، چین، امارات متحده عربی، ترکیه و آلمان نیز کشورهای عمده مبدا وارداتی کشور بوده‌اند.