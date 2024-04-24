به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین انصاریان شامگاه سه شنبه در مراسم سالگرد ارتحال آیت الله العظمی بروجردی که در مسجد اعظم قم برگزار شد گفت: تقوا در کلام امیر المومنین علی علیه السلام، رئیس همه فضائل است و تقوا به معنای آن است که انسان خود را از گناهان و آلودگیهای باطنی و ظاهری دور نگه دارد.
این کارشناس دینی بیان کرد: عالمان دین با چراغ معرفت و عمل صالح و با عشق و علاقه به مسوولیتهای خود عمل میکردند.
وی اضافه کرد: آیت الله بروجردی در آخرین روز عمر خود در شرایطی که حال مساعدی نداشت این سوال را پرسیدند که آیا فردی که قرار بود از سوی وی به مصر برای امر تبلیغ دین برود رفته است یا خیر و این امر نشان از اهمیت و سنگینی بار مرجعیت دینی است.
حجت الاسلام انصاریان افزود: آیتالله بروجردی به صورت مخفیانه به برخی از صاحبان قلم در مصر پول زیادی میداد تا مکتب شیعه را در قالب کتاب داستان به کودکان بشناساند.
این کارشناس دینی تصریح کرد: آیت الله بروجردی در مسیر تبلیغ دین و مکتب تشییع هیچگاه خسته نشدند.
وی ابراز کرد: جایگاه مرجعیت دینی آنقدر سنگین و رسالت خطیری است که عالمان بزرگ در طول تاریخ از پذیرفتن بار این مسؤولیت بزرگ اجتناب میکردند و آن را به دیگری میسپردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعطیلی برخی مساجد در شهرهای کشور بیان کرد: امروز باید بگوییم که نماز جماعت در کشور ما ورشکسته است و در بسیاری از مساجد نماز جماعت اقامه نمیشود و درب مساجد بسته است.
اگر پیامبر اسلام تلخی میکرد، کسی گرد او جمع نمیشد
حجت الاسلام انصاریان در ادامه بیان کرد: اگر پیامبر اسلام تلخی میکرد، کسی گرد او جمع نمیشد و امروز شاهدیم که در عالم هیچ کسی همانند پیامبر اسلام انسانها را به خود جذب نمیکند.
این کارشناس دینی افزود: بعد از جنگ خندق امیر المومنین علی علیه السلام دستور داد با افرادی که اشتباه کردند تلخی نشود.
وی بیان کرد: وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام در مسیر خود به زنی برخورد میکرد که از سختی روزگار گریه میکند، این شرایط را نمیتوانست تحمل کند و به پهنای صورت اشک میریخت.
این کارشناس دینی افزود: امیرالمومنین علی علیه السلام همواره درب خانه مستمندان را میزد که این امر نشان دهنده شیرینی و معرفت مولای متقیان علی علیه السلام بود که این سیره برای نسل امروز افسانه به نظر میرسد.
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