به گزارش خبرگزاری مهر، جاوید عباسی بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، بارندگی و پیش بینی‌های قبلی مبنی بر شیوع بیماری‌های برگی خصوصاً زنگ زرد و افزایش تراکم آفت سن غلات، از ابتدای بهمن ماه سال گذشته عملیات پایش و مبارزه با عوامل خسارت‌ زا به صورت شبانه روزی توسط کارشناسان شبکه مراقبت در سطح مزارع گندم استان فارس انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سطحی بالغ بر ۴۰ هزار هکتار مبارزه کنترلی و پیشگیری بر علیه زنگ زرد و ۱۴۸ هزار هکتار مبارزه بر علیه آفت سن و ۲۶۱ هزار هکتار نیز مبارزه بر علیه علف‌های هرز در مزارع گندم این استان انجام شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: عملیات پایش و مبارزه با عوامل خسارت‌زا در سطح مزارع گندم تا پایان خرداد ماه در فارس ادامه دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات به موقع تاکنون خساراتی ناشی از بیماری زنگ زرد در مناطق مستعد و شمالی استان فارس گزارش نشده است.

وی صدور اطلاعیه‌ها و ارائه دستورالعمل‌های فنی به کشاورزان، انجام مبارزه به موقع به صورت پیشگیری و کنترلی و همچنین همکاری کشاورزان خصوصاً در مناطق مستعد را از جمله اقدامات به موقع این سازمان برای کنترل بیماری زنگ زرد گندم و آفت سن غلات در فارس برشمرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس توصیه کرد: کشاورزان استان فارسی می‌توانند با نظر کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و مدیران پهنه نسبت به سمپاشی مزارع خود بر علیه بیماری زنگ یا سن غلات اقدام کنند.