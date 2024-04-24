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کد مطلب 6087303
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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۹

طرح بزرگ برق‌ آبی اوماتویا در سفر رئیسی به سریلانکا افتتاح شد

طرح بزرگ برق‌ آبی اوماتویا در سفر رئیسی به سریلانکا افتتاح شد

حجت الاسلام رئیسی در جریان سفر به سریلانکا در مراسم افتتاح طرح بزرگ برق آبی اوماتویا شرکت کرد.

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