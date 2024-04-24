دریافت 24 MB کد مطلب 6087303 https://mehrnews.com/x34LkH ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۹ کد مطلب 6087303 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۹ طرح بزرگ برق آبی اوماتویا در سفر رئیسی به سریلانکا افتتاح شد حجت الاسلام رئیسی در جریان سفر به سریلانکا در مراسم افتتاح طرح بزرگ برق آبی اوماتویا شرکت کرد. کپی شد مطالب مرتبط طرح چندمنظوره اومااویا در سریلانکا افتتاح شد ایران خواستار بازگشت به جایگاه قبلی خود در اجلاس جهانی کدکس شد برچسبها سفر رییسی به سریلانکا سریلانکا نیروگاه برقآبی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی
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