ایران خواستار بازگشت به جایگاه قبلی خود در اجلاس جهانی کدکس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رئوفی، مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارتخانه به عنوان نماینده ایران در در پنجاه و چهارمین اجلاس کدکس افزودنی‌های مواد غذایی در شهر چنگدو چین بر بازگشت جایگاه و نقش قبلی ایران در این اجلاس تاکید کرد.

وی افزود: ایران طی دوره زمانی ۶ ساله (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶) مقارن با دوره‌های چهل و سوم تا چهل و هشتمین اجلاس جهانی کدکس مواد غذایی، ریاست آن را برعهده داشته و در ۳ سال متوالی نیز (۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱) مقارن با دوره‌های چهل و نه، پنجاه و پنجاه و دومی اجلاس جهانی کدکس مواد غذایی، نایب رئیسی گروه کاری ذیل کمیته را برعهده داشته و از آن تاریخ تاکنون این سمت‌ها معلق مانده است.

وی اظهار کرد: با توجه به جایگاه سرزمینی ایران در مباحث تخصصی مربوط و نقش و حضور فعال ایران در دوران یاد شده، از ریاست جلسه خواستار بازگشت جایگاه و نقش قبلی ایران در این اجلاس جهانی هستیم.

رئوفی در همین حال تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان بانی بخش کشاورزی در تشریک مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان ملی استاندارد ایران بر سلامت‌محور بودن تمام مباحث زنجیره ارزش در راستای اهداف امنیت غذایی تأکید دارد.

بر پایه این گزارش، در زمینه بازگشت ایران به جایگاه قبلی خود در این اجلاس جهانی با برخی از اعضای آن از جمله رئیس بلژیکی زیر کمیته رایزنی صورت گرفته و مقرر شده این موضوع در دبیرخانه اجلاسیه مورد بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

در این اجلاسیه موضوعات مختلفی همچون پیشنهادهای تدوین و تجدیدنظر استانداردهای مشترک سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی و نیز سازمان جهانی بهداشت در مباحث مقررات افزودنی‌های مواد غذایی، پیش‌نویس بازنگری طبقه‌بندی و سیستم شماره‌گذاری بین‌المللی افزودنی‌ها، پیش‌نویس مشخصات هویت و خلوص افزودنی‌ها و سایر موضوعات ارجاع شده از کمیسیون کدکس مواد غذایی و سایر نهادها مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ کدکس مواد غذایی مجموعه‌ای از استانداردهای جهانی ایمنی و کیفیت مواد غذایی، نظام‌نامه‌های جهانی و سایر خط مشی‌های ایمنی برای حفاظت از بهداشت مصرف کننده و تصحیح تجارت جهانی است. هدف از تدوین کدکس، ایجاد استانداردهایی است که علاوه بر حفاظت از سلامت مصرف کنندگان، اقدامات قانونی در فروش مواد غذایی را تضمین کرده و تسهیلات تجاری برای کشورهای تحت پوشش فراهم آورد. اجرای کدکس در کشورهای مختلف به همکاری متخصصان رشته‌های مختلف علمی که مرتبط با مواد غذایی، سندیکای مصرف کنندگان، صنایع تولید و فرآوری، اداره‌های کنترل کیفیت مواد غذایی و تجار باشند، نیاز دارد.

کمیته فنی کدکس افزودنی‌های مواد غذایی یکی از کمیته‌های بسیار مهم و فعال تحت پوشش کمیسیون بین‌المللی کدکس مواد غذایی است که همه ساله با حضور نمایندگان کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهد.

پنجاه و چهارمین اجلاسیه کدکس افزودنی‌های مواد غذایی که امسال از ۳ اردیبهشت آغاز شده تا ۷ اردیبهشت ادامه دارد.