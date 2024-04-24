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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۰

هر ریال عربستان ۱۷۰۷۰ تومان

هر ریال عربستان ۱۷۰۷۰ تومان

با افزایش تقاضا برای ریال عربستان هم اکنون هر ریال عربستان در بازار ازاد ۱۷ هزار و ۷۰ تومان به فروش می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با آغاز سفرهای حجم عمره و به دنبال آن سفرهای حج تمتع قیمت ریال عربستان در بازار آزاد با تغییراتی مواجه شد. پیش از آغاز رسمی سفرهای حج عمره از طریق ایران قیمت ریال عربستان ۱۲ هزار و ۸۰ تومان بود اما در یک هفته گذشته قیمت ریال عربستان به کانال ۱۷ هزار تومان رسیده و در چند روز اخیر هر ریال عربستان ۱۷ هزار و ۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

هم چنین هر ۱۰۰۰ دینار عراق در بازار آزاد نیز هم اکنون ۴۲ هزار و ۸۰ تومان به فروش می‌رسد.

قیمت درهم امارات نیز هم اکنون در بازار آزاد ۱۷ هزار و ۴۴۰ تومان است.

کد مطلب 6087416
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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