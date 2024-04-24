به گزارش خبرنگار مهر، «سپهر خلجی» رییس شورای اطلاعرسانی دولت، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات خدمات فنی مهندسی کشورمان به سریلانکا اظهار کرد: سریلانکاییها خودشان از آقای رییسی برای افتتاح پروژههای ساختهشده توسط پیمانکاران کشورمان دعوت کردند؛ در سریلانکا سدی بسیار پیشرفته به لحاظ مهندسی توسط متخصصین کشورمان ساخته شده است که معمولی نیست.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: این سد، موضوع انتقال آب از یک سطح به سطح دیگر را دارد و همزمان نیروگاهی نیز در آنجا ساخته شده است.
وی با بیان اینکه ساخت این سد، آثار خیلی خوبی در کشور سریلانکا داشته است افزود: نشان دادیم میتوانیم کیلومترها دورتر از خاک خودمان، یکی از بزرگترین افتخارات صنعت مهندسی را به سایر کشورها ارایه کنیم.
خلجی ادامه داد: انشاءالله این اقدامات زمینهای برای کارهای بیشتر در آن منطقه میشود و نمونهای از توان صنعت فنی و مهندسی ما خواهد بود که میتواند کارهای بزرگ انجام دهد.
وی گفت: زمانی در گذشته یعنی قبل از انقلاب اسلامی، این قبیل کارها در کشور ما را کارشناسان خارجی انجام میدادند. اما اکنون به لطف خدا با توان کارشناسان جوان، اتفاقاتی افتاده که در همین صنعت سدسازی در داخل، با ظرفیتهای داخلی و با اتکای دانشمندان و متخصصان انجام میدهیم و الان هم برای کشورهای دیگر این پروژه را اجرا میکنیم.
خلجی بیان کرد: این تنها مربوط به سدسازی است؛ در حوزههای دیگر مانند راهسازی، پلسازی و مسیرهای ریلی هم متخصصان ما توانمندی بسیار بالایی دارند که همینها نمونهای است تا بتوانیم به سایر کشورهایی که به این تخصصها نیاز دارند، خدمات بدهیم.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به اقدامات دولت به منظور تحقق شعار سال گفت: هفته پیش در جلسه هیأت دولت اعلام شد که پیرو شعار سال که رهبر انقلاب فرمودند و دولت به عنوان مجری موظف است اوامر و دستورات ایشان را عملیاتی کند، دولت بستهای را آماده کرده که به تصویب اعضای هیأت دولت رسید؛ در این بسته سهم همه دستگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی در تحقق این شعار مشخص شده است.
خلجی افزود: در این آییننامه مشخص شده که همه این دستگاهها تا پایان سال باید چه کارهایی انجام بدهند تا شعار سال محقق شود که متن آن به زودی منتشر میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت تا قبل از اردیبهشتماه بلافاصله پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، کارگروههای مربوطه را تشکیل داد. به دلیل اینکه همه دستگاهها در این مسأله دخیل هستند، ظرفیتها باید سنجیده و نظرات دریافت میشد؛ کار بزرگی انجام شد و تا آخر فروردین دستورالعمل اجرایی تحقق شعار سال با مشخصکردن وظیفه همه دستگاهها تهیه شد.
خلجی تصریح کرد: طبق همین برنامه که به دستگاهها ابلاغ میشود، کار دنبال خواهد شد تا در پایان سال بتوانیم گزارشی از میزان تحقق شعاری که رهبر انقلاب فرمودند و دولت موظف بود پیگیری کند، ارایه کنیم.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به مهمترین تدابیر این بسته، اظهار کرد: همه دستگاهها یک بخشی از کار را به عهده گرفتند؛ برخی دستگاهها مثل وزارت صمت و جهاد کشاورزی و نفت در ارتباط با شعار سال وظیفه بیشتری دارند؛ لذا همه اینها مهم است و ما باید مسیری را طی کنیم که عنوان «جهش» در آن معنا پیدا کند.
خلجی افزود: این اقدامات عنوانی ندارد و برای هر دستگاهی، یک سلسله اقداماتی طراحی و تدبیر شده و همه آنها مهم است و اگر همه آنها اتفاق بیفتد، ما شاهد جهش تولید خواهیم بود؛ امید است با همین اقدامات بتوانیم در جهت اجرای دستورات رهبر انقلاب و تحقق شعار سال، گام رو به جلو برداریم.
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