دریافت 2 MB کد مطلب 6087565 https://mehrnews.com/x34Ls3 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۲ کد مطلب 6087565 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۲ ابتکار جالب یکی از کارگران حاضر در دیدار با رهبر انقلاب ابتکار یکی از کارگران حاضر در دیدار امروز برای دریافت هدیه انگشتر از رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط رهبر انقلاب: با جهش تولید جیب و دست کارگر پُر میشود/ملت ایران دل به «کمک خارج از مرزها» نبسته است دیدار کارگران با رهبر انقلاب، فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد سرودهای که رهبر انقلاب در آستانه عملیات وعده صادق خواندند برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری کارگران
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