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کد مطلب 6087565
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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۲

ابتکار جالب یکی از کارگران حاضر در دیدار با رهبر انقلاب

ابتکار جالب یکی از کارگران حاضر در دیدار با رهبر انقلاب

ابتکار یکی از کارگران حاضر در دیدار امروز برای دریافت هدیه انگشتر از رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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