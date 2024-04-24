امدادرسانی هلال احمر یزد در سیل و آبگرفتگی استان با تمام قوا

محمد عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال احمر استان یزد با حضور بیش از ۲۰ تیم تخصصی امدادی در عملیات سیل و آب گرفتگی در سطح استان هستند.

وی گفت: با دریافت گزارش سیل و آبگرفتگی در استان و شهرستان‌ها که منجر به سیل و آبگرفتگی منازل و معابر در سطح شهر شده، تیم های عملیاتی پس از هماهنگی‌های انجام شده به این مناطق اعزام و امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با بیان اینکه تاکنون ۱۴ تیم عملیاتی و بیش از ۴۰ نیروی امدادی با تجهیزات موتور پمپ آب و کف کش در سطح شهرستان یزد در حال امدادرسانی هستند بیان کرد: این تیم ها از همان لحظات اولیه در مناطق مذکور حضور داشته و مشغول امدادرسانی و همچنین تخلیه آب از منازل و سطح شهر با هماهنگی مدیریت بحران و شهرداری هستند.

عشقی بیان کرد: در دو حادثه سیل دیروز در شهرستانهای بهاباد و اردکان، تیم های امدادی هلال احمر شهرستان بهاباد در تخلیه آب از دو منزل و یک محل نگهداری دام و طیور با همکاری گروه های جهادی ارائه خدمات کردند و در دو حادثه سیل در شهرستان اردکان در محور اردکان به خرانق گیر افتادگی ۴ خودرو با ۱۱ سرنشین در مسیر سیل که به مکان امن منتقل شدند و همچنین محور غزال امدادرسانی به یک خودرو کامیون گرفتار در سیل و نجات یک نفر و انتقال به مکان امن توسط نیروهای امدادی صورت گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: همچنین شب گذشته با اعلام به مرکز eoc استان مبنی بر آبگرفتگی در معابر سطح شهرستان مهریز با هماهنگی انجام شده دو تیم ۳ نفره به همراه تجهیزات و موتور پمپ مشغول امدادرسانی شدند.

وی با بیان اینکه با شدت بارش ها در سطح استان و همچنین شهر یزد کلیه تیم های امدادی آماده باش هستند، افزود: عملیات امدادرسانی همچنان با حضور تیم های امدادی در سطح شهر ادامه دارد.

عشقی تاکید کرد: این سامانه بارشی همچنان در استان ادامه دارد و هموطنان در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث با شماره ۱۱۲ برای دریافت خدمات امداد و نجات در هر ساعت از شبانه روز تماس برقرار کنند.