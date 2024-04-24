رفع آب شستگی جاده امرآباد به شانق اراک تا ۲۴ساعت آتی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خسروی اظهار کرد: خوشبختانه به دلیل پاکسازی دهانه پل‌ها، سیلاب‌ها آسیبی به ابنیه فنی و جسم راه در محور امرآباد به شانق وارد نکرده و فقط در مقاطعی موجب آب شستگی شانه خاکی راه شده که در حال حاضر راهداران با استفاده از ظرفیت ماشین آلات سنگین در اختیار، مشغول به پاکسازی سطح جاده و ایمن سازی نقاط پرتگاهی هستند.

وی افزود: به دلیل وجود ۲ رودخانه موازی فصلی در دو طرف این محور و طغیان رودخانه‌ها به علت حجم بالای دبی آب، در نهایت چند ساعت منجر به آبگرفتگی محور و اراضی دامنه کوه شده بود که با حضور به موقع راهداران پس از فرونشست آب‌های سطحی و تلاش‌های صورت گرفته، پاکسازی محور انجام و تردد در محور به صورت روان جریان دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اراک گفت: عملیات ایمن سازی محور نیز با استفاده از شش دستگاه ماشین آلات راهداری شروع شده و تا ۲۴ ساعت آینده رفع آب شستگی و رفع نقاط پرتگاهی انجام خواهد شد.