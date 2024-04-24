جلوی ورود سیلاب به شهر راور گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه میزان بارندگی که امروز در شهرستان راور صورت گرفت بی سابقه بوده است گفت: در اثر بارندگیهای شدید خساراتی به حوزه کشاورزی، باغداری، دامداری و زیرساختهای شهرستان راور وارد شده که در حال ارزیابی میزان این خسارتها هستیم.
وی با بیان اینکه بر اساس اعلام هواشناسی بارشها همچنان در این شهرستان ادامه دارد افزود: برای جلوگیری از خسارات ناشی از این بارندگیها، نهادهای امدادی و حمایتی شامل بخشداری، دهیاریها، هلال احمر، شهرداری، راهداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در آماده باش کامل هستند.
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