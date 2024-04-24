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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۴

فرماندار شهرستان راور:

جلوی ورود سیلاب به شهر راور گرفته شد

جلوی ورود سیلاب به شهر راور گرفته شد

کرمان_فرماندارشهرستان راورگفت: با اقدامات انجام شده توسط اداره راهداری از ورود سیلاب به شهر راور جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه میزان بارندگی که امروز در شهرستان راور صورت گرفت بی سابقه بوده است گفت: در اثر بارندگی‌های شدید خساراتی به حوزه کشاورزی، باغداری، دامداری و زیرساخت‌های شهرستان راور وارد شده که در حال ارزیابی میزان این خسارت‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام هواشناسی بارش‌ها همچنان در این شهرستان ادامه دارد افزود: برای جلوگیری از خسارات ناشی از این بارندگی‌ها، نهادهای امدادی و حمایتی شامل بخشداری‌، دهیاری‌ها، هلال احمر، شهرداری‌، راهداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در آماده باش کامل هستند.

کد مطلب 6087827

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