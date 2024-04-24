بزرگداشت شهیدان برای آینده نظام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری استاندار چهارمحال و بختیاری ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه ستاد برگزاری دومین کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و ۲۵۰۰ شهید چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ترویج معنویت، ترویج عطر شهدا است، با ترویج عطر شهدا می‌توان کشور را در برابر تهاجمات دشمن مصون و رفاه و همدلی ایجاد کرد.

وی یادآور شد: شهدا الگو مقاومت بودند و در این کنگره‌ها مطرح می‌شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سخن مقام معظم رهبری اذعان داشت: بزرگداشت شهیدان برای کشور، آینده نظام و انقلاب حیاتی و ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: ایران برای اولین بار مقابل رژیم صهیونیستی شجاعانه ایستاد وو این رژیم را سر جای خود نشاند که این نشأت گرفته از دفاع مقدس و سیره شهدا است.

حیدری با بیان اینکه کنگره تنها بزرگداشت نیست افزود: کنگره حرکتی برای انتقال سیره و منش شهدا جهت امید آفرینی می‌باشد، حرکت شهدا مقتدرانه در مقابل دشمن ایستادن است.

وی اظهار کرد: باید برای کنگره شهدا نقشه راه در قالب هیأت اندیشه ورز تدوین کنیم و به نسل آینده انتقال دهیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: برای توسعه آثار فاخر کتاب و فیلم، سرگذشت پژوهی برای نسل سوم و چهارم ضروری است.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند: تأثیر گذارترین زبان هنر است، گفت: باید از حداکثر ظرفیت هنر استفاده کنیم و دفاع مقدس به گونه‌ای روایت شود که برای نسل جوان و نسل جدید قابل لمس و فهم باشد.

حیدری افزود: کنگره فرصتی برای نهضت روایت گری می‌باشد، جهاد تبیین باید جوری باشد که با ذائقه جوانان و نوجوانان تطبیق داشته باشد.



وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فاصله در بین نسل‌ها اذعان داشت: کنگره فرصتی برای بازسازی این فاصله‌ها است.



استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رخداد عظیم در استان حضور مردم پای صندوق‌های رأی بود و این بیانگر وفاداری مردم در تمام عرصه‌های انقلاب است.