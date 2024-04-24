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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۲۷

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

اجرای ۸ پروژه عمرانی در پیربازار با اعتبار ۴ میلیارد تومانی

اجرای ۸ پروژه عمرانی در پیربازار با اعتبار ۴ میلیارد تومانی

رشت- شهردار پیربازار از اجرای ۸ پروژه عمرانی در این شهر خبر داد و گفت: این پروژه‌ ها با اعتبار ۴ میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری اجرا و بهره برداری رسیده است.

علی اکبر پورعلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های شهری پیربازار در اولویت قرار دارد و در این خصوص اقدامات خوبی هم صوت گرفته است.

وی با اشاره به بر خی اقدامات ۱۰ ماهه مدیریت شهری پیربازار افزود: استقرار اورژانس و آتش نشانی از اقدامات خوب مدیریت شهری پیربازار است.

شهردار پیربازار با اشاره به بلاتکلیفی یک دهه‌ای پست این شهر اضافه کرد: راه اندازی مجدد دفتر پست از مطالبات به حق شهروندان پیربازار بود.

پورعلی از اجرای ۸ پروژه عمرانی و شهری در پیربازار خبر داد و بیان کرد: این تعداد پروژه‌های شهری با اعتبار ۴ میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری به اجرا و بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری پیربازار در گذشته از کد بودجه‌ای برخوردار نبود، افزود: با کمک مدیران استان و شهرستان پروسه کددارشدن پیربازار به سرانجام رسید و ۱۴۰۳ نخستین سالی است که از اعتبارات دولتی برخوردار می‌شویم.

کد مطلب 6087961

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