اجرای ۸ پروژه عمرانی در پیربازار با اعتبار ۴ میلیارد تومانی

علی اکبر پورعلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقویت زیرساختهای شهری پیربازار در اولویت قرار دارد و در این خصوص اقدامات خوبی هم صوت گرفته است.
وی با اشاره به بر خی اقدامات ۱۰ ماهه مدیریت شهری پیربازار افزود: استقرار اورژانس و آتش نشانی از اقدامات خوب مدیریت شهری پیربازار است.
شهردار پیربازار با اشاره به بلاتکلیفی یک دههای پست این شهر اضافه کرد: راه اندازی مجدد دفتر پست از مطالبات به حق شهروندان پیربازار بود.
پورعلی از اجرای ۸ پروژه عمرانی و شهری در پیربازار خبر داد و بیان کرد: این تعداد پروژههای شهری با اعتبار ۴ میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری به اجرا و بهره برداری رسیده است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری پیربازار در گذشته از کد بودجهای برخوردار نبود، افزود: با کمک مدیران استان و شهرستان پروسه کددارشدن پیربازار به سرانجام رسید و ۱۴۰۳ نخستین سالی است که از اعتبارات دولتی برخوردار میشویم.
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