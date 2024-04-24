شرکت ۲۰ هزار نفر در المپیاد ورزشی فرهنگی بسیجیان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر, سردار سیاوش مسلمی عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه مرحله نهایی اولین المپیاد ورزشی، فرهنگی و علمی پایگاههای مقاومت بسیج استان مازندران جام شهید مدافع امنیت روح الله عجمیان که به میزبانی شهرستان فریدونکنار برگزار شد، از همه کسانی که در پایینترین سطح برگزاری این مسابقات (پایگاههای مقاومت محلات) تا بخش و شهرستان زحمت کشیدند تا این برنامه در عرصههای علمی، ورزشی و فرهنگی برگزار شود تقدیر و تشکر کرد.
فرمانده سپاه کربلا افزود: طبیعتاً این اقدام صورت نمیگرفت مگر با همکاری و هم افزایی که بین بخشهای اداره کل ورزش جوانان استان، اداره ورزش شهرستانها، شوراها و شهرداریها، دهیاران و بخشداریها و همچنین فرماندهان نواحی، حوزههای مقاومت و پایگاههای مقاومت ایجاد و زمینه لازم را فراهم کردند.
وی از شرکت حدود ۲۰ هزار نفر در این مسابقات خبر داد و گفت: به موجب برگزاری این مسابقات فضای خوبی برای جوانان ایجاد شد و حضور جوانان در این عرصهها برای جسم، روح، فکر و برای آینده کشور که موجبات افتخار آفرینی را فراهم میکند، نقطه قوتی است.
سردار مسلمی با بیان اینکه خدمت به مردم فقط معیشتی نیست، اظهار کرد: همه ما در هر سطوحی که مسئولیت داریم باید یکی از اصلی ترین دغدغهها پرداختن به نسل جوان و خدمت به مردم باشد باتوجه به اینکه خدمت به مردم، فقط معیشتی نیست و عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و ورزشی همه این سطح میتواند عرصه خدمتگزاری باشد.
فرمانده سپاه کربلا از ۱۴۴ سالن ورزشی که در اختیار بسیجیان قرار داده شده، خبر داد و افزود: امروز افتخارمان این است که در مجموعه بسیج در خدمت مردم باشیم و به عنوان بخشی از جامعه ورزشی در استان مازندران انجام وظیفه کنیم و تاکنون ۱۴۴ سالن ورزشی در خدمت جوانان بسیجی استان مازندران قرار داده شده است.
سردار مسلمی با اشاره به مسئولیت خویش در کسوت رئیس هیئت کشتی بسیج کشور بیان داشت: امروز در حوزه ورزش کشتی، مازندران به عنوان قطب کشتی ایران است بر همین مبنا برنامه ریزی هایی را با هیئت کشتی استان برقرار کردهایم که لیگ کشتی استانی و چندین تیم را در لیگ برتر و دسته یک داشته باشیم و ان شاءالله بتوانیم بخشی از سهم خودمان را به عنوان آورده مجموعه سپاه در حوزه کشتی تقدیم علاقه مندان کشتی کنیم.
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