۱۳ خیابان در سطح شهر قم بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله امراللهی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر قم گفت: ۱۳ خیابان از ۱۶ خیابان در طی مدت فعالیت شورای اسلامی شهر قم بازگشایی شد و ساختار معابر نیز تا حدی تکمیل شده است.

وی گفت: بازگشایی خیابان های شهیدان برقعی، شهید صادقی، بلوار جمهوری، شهید خسروی، پروژه چهل اختران، عماریاسر، تکمیل طرح میدان تره بار در میدان شهید مطهری و پروژه بازآفرینی قبرستان نو در سال گذشته اجرایی شد.

امراللهی با تاکید بر توسعه شهرسازی الکترونیک گفت: در کمیسیون معماری و شهرسازی تلاش شد تا مجموعه کار نظام مهندسی از شهرداری مستقل شویم و عملکرد در بخش زیرسازی سیستم ها در حوزه بانک های اطلاعاتی مطلوب بوده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: قم در حوزه نمای ساختمان از دیگر شهرها وضعیت بهتری دارد و البته در بخش معماری و شهرسازی برنامه ها سطحی بوده است.