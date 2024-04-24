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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۴۶

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم:

۱۳ خیابان در سطح شهر قم بازگشایی شد

۱۳ خیابان در سطح شهر قم بازگشایی شد

قم- رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم از بازگشایی ۱۳ خیابان در سطح شهر خبر داد و این امر را اتفاق کم نظیری در سالهای اخیر برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله امراللهی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر قم گفت: ۱۳ خیابان از ۱۶ خیابان در طی مدت فعالیت شورای اسلامی شهر قم بازگشایی شد و ساختار معابر نیز تا حدی تکمیل شده است.

وی گفت: بازگشایی خیابان های شهیدان برقعی، شهید صادقی، بلوار جمهوری، شهید خسروی، پروژه چهل اختران، عماریاسر، تکمیل طرح میدان تره بار در میدان شهید مطهری و پروژه بازآفرینی قبرستان نو در سال گذشته اجرایی شد.

امراللهی با تاکید بر توسعه شهرسازی الکترونیک گفت: در کمیسیون معماری و شهرسازی تلاش شد تا مجموعه کار نظام مهندسی از شهرداری مستقل شویم و عملکرد در بخش زیرسازی سیستم ها در حوزه بانک های اطلاعاتی مطلوب بوده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: قم در حوزه نمای ساختمان از دیگر شهرها وضعیت بهتری دارد و البته در بخش معماری و شهرسازی برنامه ها سطحی بوده است.

کد مطلب 6088168

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    نظرات

    • محسن سلطانی IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
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      خخخ ده سال بیشترهست که میدان کشاورز در وضعیت فاجعه بارهست سه کشته هم داده اما به جای ساخت مترو زیرزمین شما رو سطح زمین راه هارو درست کنید
    • محسن سلطانی IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
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      به جای اینکه فقط حرفها ونمایشهای خودتون رو به شکل خوشگل نمایش بدید بزارید ماهم حرف بزنیم،درطول این ده دوازده سال آمدید به هرچهارطرف میدان کشاورز و خیابونهای اطراف نگاه کنید که قاطر لازمه تردد کرد

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