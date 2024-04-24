۷۴ درصد از زندانیان ندامتگاه خورین ورامین مشغول به کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شلالوند روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای توسعه اشتغال پویا، با محوریت ظرفیت سازی برای اشتغال مددجویان، اقدامات حمایتی مناسبی برای زندانیان ندامتگاه خورین ورامین و خانوادههای آنان صورت گرفته است.
شلالوند افزود: آموزش مهارتهای شغلی و حرفهآموزی در ندامتگاه خورین ورامین امروز با جدیت دنبال میشود تا به عنوان یک راهکار مناسب، زمینه اشتغال زندانیان به ویژه پس از آزادی فراهم شود.
مدیر ندامتگاه خورین ورامین با اشاره به موضوع مهم اشتغال برای مددجویان اظهار داشت: ۷۴ درصد از زندانیان ندامتگاه ورامین در فضای زندان با آموزشهای مناسب هم اکنون مشغول به کار هستند.
وی همچنین افزود: در راستای برگزاری دورههای آموزشی و اشتغال، برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزش در دستور کار قرار دارد.
مدیر ندامتگاه خورین ورامین ادامه داد: از ابتدا سال جاری، ۲۵۰ زندانی در دورههای حرفهآموزی ثبت نام کردند، تا علاوه بر آموزش، مدرک حرفهآموزی از سازمان فنیحرفهای دریافت کنند.
وی گفت: در سال گذشته تعداد ۹۰۳ زندانی پس از گذراندن دورههای آموزشی و قبولی در آزمون، موفق به کسب گواهینامه فنی حرفه ای شده اند.
گفتنی است به همت مسئولین ندامتگاه خورین شهرستان ورامین در حال حاضر، تعداد ۶۷۰ مددجو به صورت نشسته و ۹۵ نفر در کارگاههای این ندامتگاه مشغول به کار هستند.
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