رضا تحویلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت طرح‌های تشویقی خوبی را برای زوج‌ها در جهت فرزندآوری و جوانی جمعیت در نظر گرفته است، اظهار کرد: یکی از این طرح‌ها، زیر پوشش بیمه‌ای قرار دادن کودکان زیر هفت سال سن به صورت رایگان است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری طرح پوشش بیمه‌ای کودکان زیر هفت سال سن به صورت رایگان توسط بیمه سلامت اجرا شده و خدمات و هزینه‌های درمانی ارائه شده به این کودکان در تمام مراکز دولتی رایگان است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: طرح رایگان شدن همه خدمات سرپایی و بستری کودکان تا سن هفت سالگی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هیأت دولت تصویب و پایان سال گذشته به بیمه‌های پایه ابلاغ شد.

تحویلیان تاکید کرد: از ابتدای سال جاری بیمه سلامت ۱۰۰ درصد هزینه خدمات سرپایی و بستری برای این کودکان را در مراکز دولتی دانشگاهی پرداخت می‌کند.