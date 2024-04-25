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۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰

مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه خبر داد؛

اجرای طرح پوشش بیمه‌ای رایگان برای کودکان زیر ۷ سال در کرمانشاه

اجرای طرح پوشش بیمه‌ای رایگان برای کودکان زیر ۷ سال در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از اجرای طرح پوشش بیمه‌ای رایگان برای کودکان زیر هفت سال سن در این استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

رضا تحویلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت طرح‌های تشویقی خوبی را برای زوج‌ها در جهت فرزندآوری و جوانی جمعیت در نظر گرفته است، اظهار کرد: یکی از این طرح‌ها، زیر پوشش بیمه‌ای قرار دادن کودکان زیر هفت سال سن به صورت رایگان است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری طرح پوشش بیمه‌ای کودکان زیر هفت سال سن به صورت رایگان توسط بیمه سلامت اجرا شده و خدمات و هزینه‌های درمانی ارائه شده به این کودکان در تمام مراکز دولتی رایگان است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: طرح رایگان شدن همه خدمات سرپایی و بستری کودکان تا سن هفت سالگی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هیأت دولت تصویب و پایان سال گذشته به بیمه‌های پایه ابلاغ شد.

تحویلیان تاکید کرد: از ابتدای سال جاری بیمه سلامت ۱۰۰ درصد هزینه خدمات سرپایی و بستری برای این کودکان را در مراکز دولتی دانشگاهی پرداخت می‌کند.

کد مطلب 6088321

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