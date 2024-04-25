رضا تحویلیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت طرحهای تشویقی خوبی را برای زوجها در جهت فرزندآوری و جوانی جمعیت در نظر گرفته است، اظهار کرد: یکی از این طرحها، زیر پوشش بیمهای قرار دادن کودکان زیر هفت سال سن به صورت رایگان است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری طرح پوشش بیمهای کودکان زیر هفت سال سن به صورت رایگان توسط بیمه سلامت اجرا شده و خدمات و هزینههای درمانی ارائه شده به این کودکان در تمام مراکز دولتی رایگان است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: طرح رایگان شدن همه خدمات سرپایی و بستری کودکان تا سن هفت سالگی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هیأت دولت تصویب و پایان سال گذشته به بیمههای پایه ابلاغ شد.
تحویلیان تاکید کرد: از ابتدای سال جاری بیمه سلامت ۱۰۰ درصد هزینه خدمات سرپایی و بستری برای این کودکان را در مراکز دولتی دانشگاهی پرداخت میکند.
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