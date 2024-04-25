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۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۴۷

مشکلات مردم شهرستان عسلویه بررسی و پیگیری شد

مشکلات مردم شهرستان عسلویه بررسی و پیگیری شد

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: با برپایی میز خدمت، مشکلات مردم شهرستان عسلویه بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح پنجشنبه در حاشیه میز خدمت در شهرستان عسلویه اظهار کرد: کاروان خدمت مسئولان استان بوشهر در سفر شهرستانی به شهرستان عسلویه، ضمن دیدارهای چهره به چهره با مردم، بخشی از طرح‌های عمرانی و اقتصادی این شهرستان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: برپایی چنین برنامه‌هایی در قالب میز خدمت اقدام بسیار با ارزشمندی است تا بتوانیم با مردم دیدار چهره به چهره داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در این دیدار ۶۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه، ضروری و کارگشایی و ۱۹ میلیون تومان مساعدت مالی بلاعوض به افراد نیازمند اختصاص داده شد.

پورات عنوان کرد: همچنین ۱۰ بسته معیشتی به افراد درخواست کننده اهدا شد و فاکتورهای درمانی و کمک درمانی افراد محروم این شهرستان توسط هلال احمر استان تقبل هزینه شد.

وی گفت: در این دیدارها، بیش از ۵۰ مورد درخواست اشتغال پیگیری و دستور لازم صادر شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: در این دیدارها مهم‌ترین موضوعات متقاضیان در حوزه تسهیلات بانکی، اشتغال، اجرای طرح هادی، مشکلات ایثارگران و بنیاد شهید، منابع طبیعی، ثبت و اسناد و اداره کل ورزش و جوانان بوده است.

کد مطلب 6088473

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