مشکلات مردم شهرستان عسلویه بررسی و پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح پنجشنبه در حاشیه میز خدمت در شهرستان عسلویه اظهار کرد: کاروان خدمت مسئولان استان بوشهر در سفر شهرستانی به شهرستان عسلویه، ضمن دیدارهای چهره به چهره با مردم، بخشی از طرح‌های عمرانی و اقتصادی این شهرستان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: برپایی چنین برنامه‌هایی در قالب میز خدمت اقدام بسیار با ارزشمندی است تا بتوانیم با مردم دیدار چهره به چهره داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در این دیدار ۶۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه، ضروری و کارگشایی و ۱۹ میلیون تومان مساعدت مالی بلاعوض به افراد نیازمند اختصاص داده شد.

پورات عنوان کرد: همچنین ۱۰ بسته معیشتی به افراد درخواست کننده اهدا شد و فاکتورهای درمانی و کمک درمانی افراد محروم این شهرستان توسط هلال احمر استان تقبل هزینه شد.

وی گفت: در این دیدارها، بیش از ۵۰ مورد درخواست اشتغال پیگیری و دستور لازم صادر شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: در این دیدارها مهم‌ترین موضوعات متقاضیان در حوزه تسهیلات بانکی، اشتغال، اجرای طرح هادی، مشکلات ایثارگران و بنیاد شهید، منابع طبیعی، ثبت و اسناد و اداره کل ورزش و جوانان بوده است.