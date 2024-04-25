پاسخ شفاف مسوولان گیلان به مطالبات مردم از شبکه باران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز گیلان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین و پاسخگو بودن مسؤولان به پیشگاه مردم شریف و اجرای اصل مطالبه گری رسانه ملی در دوره تحول، صدا و سیمای گیلان در صدد تهیه برنامه‌ای با عنوان «پاسخ» بر آمد که با محوریت مطالبه گری، شفاف و بدون تعارف دغدغه‌های مردم را پیگیری می‌کند.

ماهیت اصلی این برنامه طرح خواسته‌های مردم و پیگیری پاسخ آن از مدیران استان است و شفاف سازی، ترویج و افزایش ظرفیت پاسخگویی مدیران و پیگیری مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان با حضور مسؤولان ارشد استان، مدیران کل، رؤسای سازمان‌ها و نهادهای مختلف استان از دیگر اهداف این برنامه است.

برنامه «پاسخ» با بخش گفتگو با مهمان، گزارش مردمی، تصاویر ارسالی مردم و سوالات مردمی همراه با مشاوره اساتید دانشگاه، کارشناسان و نخبگان استان چهارشنبه هر هفته از ساعت ۲۱:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه به طور زنده از سیمای گیلان به روی آنتن می‌رود.

نخستین قسمت این برنامه با حضور دکتر عباسی استاندار گیلان تهیه و پخش شد و با برقراری ارتباط تلفنی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز سوالات مرتبط با هر حوزه مطرح شد.

نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال، چرایی سقوط رتبه گیلان در میان سایر استان‌های کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار، (GDP) استان و سهم گیلان از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی گیلان برای به دست آوردن سیمایی از فاصله طبقاتی در گیلان ، وضعیت مدیریت پسماند و حال و روز لندفیل های سراوان در رشت، تموشل محل دپوی پسماند لاهیجان و سیاهکل، مادیان گوابر در لنگرود، مرکز دپوی موقت پسماند در تالاب کیاکلایه لنگرود و مخاطرات زیست محیطی دفنگاه های دیگر نقاط استان از جمله در غرب گیلان، علت عدم به بهره برداری رسیدن و آغاز به کار راه آهن رشت-کاسپین تا پایان سال ۱۴۰۲، احتمال انجام ترمیم کابینه مدیریتی نماینده عالی دولت در گیلان در صورت خواست مردم و وجود ادله کافی، وضعیت آبی فصل زراعی جاری و فرصت‌ها و تهدیدهای زراعت برنج و چای و مسائل مرتبط به برنجکاران، چایکاران و کارخانجات چای، وضعیت مدیریت شهری کلانشهر رشت و نیازهایی که باید در مرکز استان رفع شود مسائلی که بود که در این برنامه مطرح شد و استاندار گیلان به آنها پاسخ داد.

تهیه کنندگی این برنامه را «محمود رحمتی» و اجرای آن را «مهدی لطفی» برعهده دارد و بخش پیام‌های دریافتی مخاطبان نیز با اجرای «شهریار سروری» روی آنتن می‌رود.