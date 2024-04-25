حمایت استاندارد ایلام از رشد تولید در استان

یادگار محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تمرکز سازمان ملی استاندارد ایران بر رشد تولید در راستای تحقق شعار سال و همزمان با موفقیت غرور آفرین سازمان ملی استاندارد ایران در ارزیابی همترازی آسیا - اقیانوسیه خبر داد.

مدیرکل استاندارد با اشاره به نقش برجسته سازمان ملی استاندارد ایران در رشد تولید گفت: نقطه کانونی ما تمرکز بر رشد تولید است.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران و بالطبع آن اداره کل استاندارد ایلام در دوره تحولی با اعمال نظارت‌های دقیق در تولید کالا و ارایه خدمات به بازارسازی تولیدات داخل کمک می‌کند، گفت: اگر محصولات تولیدی باکیفیت و استاندارد در بازار عرضه شود قطعاً رشد می‌کند و ما سعی کردیم تا با ارتقای کیفیت، بر وسعت بازار تولید داخل بیافزاییم.

دبیر شورای استاندارد استان در خصوص بازارهای صادراتی نیز اظهار داشت: برای دستیابی به مقیاس بالای اقتصاد صادراتی نیازمند مراودات بین المللی هستیم، به همین منظور سازمان ملی استاندارد دیپلماسی استاندارد و کیفیت را در دوران تحولی دولت سیزدهم هدفگذاراری کرده است.

محمدی با اشاره به موفقیت سازمان ملی استاندارد و تلاش‌های رییس سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در تمدید و افزایش عضویت کامل در اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه گفت: بی شک این موفقیت جریان ساز جهش تولید و رشد اقتصادی کشور در راستای تحقق شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، خواهد بود.

وی با بیان اینکه همزمان با کیفی سازی می‌توانیم بر رشد تولید و ایجاد بازار مناسب، همچنین سهم خوب با تحریک تقاضا در بازار داخل و صادراتی گام‌های موثری برداریم گفت: این اقدامات رشد تولید را به دنبال دارد و امیدواریم با عملکردی مناسب بتوانیم تا پایان سال کارنامه امیدآفرینی را داشته باشیم.

مدیرکل استاندارد استان در پایان، سازمان ملی استاندارد ایران را سازمانی مردمی و مردم نهاد معرفی کرد و گفت: امیدواریم با همراهی و پشتیبانی مردم در مشارکت تولید سال خوبی را با رشد تولید رقم بزنیم.